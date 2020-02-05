Gaziantep lisesi 87 yaşında Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı İnce: “Büyük Atatürk’ün talimatı ile kurulan Gaziantep liseli olmak, her mezun için gurur kaynağıdır”

Gaziantep’in ilk lisesi olan Gaziantep Lisesi’nin kuruluşunun 87’inci yıl dönümü kutlanıyor.

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin İnce, Büyük Atatürk’ün talimatı ile kurulan Gaziantep Liseli olmanın, her mezun için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ocak 1933’te Gaziantep’i ziyaret ettiğini anımsatan İnce, "Bu ziyaret sırasında Gaziantepliler Cumhuriyetimizin Banisi Büyük Atatürk’ten Gaziantep’e lise açılması için talepte bulunurlar” dedi. Gazi’nin, halkın talebi üzerine Başbakan İsmet İnönü’ye telgraf göndererek Gaziantep’teki ortaokulun liseye dönüştürülmesini ve bu işin bir iki gün içerisinde sonuçlandırılmasını istediğini hatırlatan İnce, bu talimatın ardından 1 Şubat 1933’te Gaziantep Lisesi’nin açıldığını kaydetti.

“Ülkemizin köklü okullarından Gaziantep Lisemizin kuruluşunun 87’inci yılını tebrik ediyor, bu güzide eğitim kurumumuzun tüm mezunlarına, öğrencilerine, görev yapmış ve yapmakta olan tüm öğretmenlerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum” diyen İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gaziantep Lisesi bir sonraki 87’inci yılda da Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda yetiştireceği öğrencilerle bizleri daima gururlandıracak, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından biri olacaktır. Ne mutlu Gaziantep Liseli olanlara."

GAZİANTEP 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:02

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