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Mehmet Büyükekşi: "Uyuyan dev uyanıyor" Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Maxim ve ...

İHA

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, lig lideri Sivasspor'a karşı alınan 51'lik galibiyetin ardından şehirdeki futbol ruhunun tekrar canlandığını vurguladı. "Bir süredir uyuyan o dev uyanmaya başladı" diyerek yeni transferlerin performansını öven Büyükekşi, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçından da puan ya da puanlar hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Büyükekşi: "Uyuyan dev uyanıyor" Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Maxim ve Sousa'nın performansı alkışı hak etti" "Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlar almak istiyoruz"

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, lig lideri Sivasspor’a karşı alınan 51’lik galibiyetin ardından şehirdeki futbol ruhunun tekrar canlandığını vurguladı. "Bir süredir uyuyan o dev uyanmaya başladı" diyerek yeni transferlerin performansını öven Büyükekşi, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçından da puan ya da puanlar hedeflediklerini söyledi.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp yayın organında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sivasspor galibiyetinin kendilerini sevindirdiğini aktaran Büyükekşi, yeni transferlerin katkısından memnun olduğunu da belirtti.

“Uyuyan dev uyanmaya başladı”
Sivasspor karşılaşmasında gösterdikleri performansın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Mehmet Büyükekşi, “Süper Lig’in ikinci yarısına skor olarak olmasa da performans olarak iyi bir giriş yapmıştık. Fenerbahçe karşılaşmasında gösterdiğimiz performans bizleri umutlandırmıştı. Ardından deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığımız karşılaşmada yaşananları tüm Türkiye gördü ancak bizler asla inancımızdan bir şey kaybetmedik. Nitekim Süper Lig’in lideri durumunda olan Sivasspor maçında da futbolcularımız ve teknik heyetimiz onlara olan güvenimizi bir kez daha boşa çıkarmadı. Taraftarlarımızın da muhteşem desteğiyle 51 gibi farklı bir skorla kazanmak fazlasıyla bizleri memnun etti. Aldığımız skor kadar sahaya yansıtılan hırs ve isteğimiz de takdire şayandı. Futbolun tüm güzelliklerini bir arada yaşadık, muhteşem goller attık, tribünlerin coşkusu yüksekti. Gaziantep şehri potansiyelinin farkına varmaya başladı. Bir süredir uyuyan o dev uyanmaya başladı ve son birkaç yılda olduğu gibi hızla adından söz ettirmeye devam edecek. Bu doğrultuda tüm Gaziantepliler gibi bizler de yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla her türlü fedakarlığı yapacağız” dedi.

“Transferlerin katkısını görmek mutlu etti”
Sivasspor maçında iki gol atarak dikkat çeken Alexandru Maxim’i devre arası transfer döneminin son günlerinde kadroya kattıklarını da hatırlatan Büyükekşi, “Futbolun seyir zevki vermesini ve tüm dünyada bu kadar takip edilmesini sağlayan en önemli unsurlardan birisi de kaliteli isimlerin olmasıdır. Sezon başından bu yana yensek de yenilsek de bizim karşılaşmaların Türk futbolunu takip eden herkesi mutlu ettiğini düşünüyorum. Süper Lig’e ilk kez çıkmamıza karşın asla oyunu çirkinleştirmeye çalışan bir takım olmadık. 50 yenildiğimizde de rakibimize saygı duyduk, 51 yenerken de saygımızdan bir şey değiştirmedik. Elbette önemli futbolculardan oluşan bir takıma sahip olduğumuzun bilincindeyiz. Sivasspor maçında ilk kez forma giyen, takımla sadece üç antrenmana çıkmasına rağmen Türkiye’de herkesin konuştuğu bir futbolcu haline gelen Maxim’in performansı bizleri ayrıca sevindirdi. Kendisinin çok özel bir futbolcu olduğunun bilincindeydik ve buraya büyük hedefler koyarak geldi. Hocamızın da ısrarla istediği bir isimdi ve performansı da hepimizi mutlu etti. Elbette ki bir maç üzerinden konuşmak belki çok doğru olmayacaktır ancak kalitesini ispatlama şansı buldu. Türk futboluna büyük bir yıldız kazandırdık diyebiliriz. Umut ediyoruz ki bu performansının üzerine koyarak da devam edecektir. Ayrıca bir başka transferimiz Andre Sousa’ya da parantez açmak gerekiyor. Belki takım arkadaşlarının adını bile tam bilmeden orta saha gibi takımın en önemli mevkilerinden birinde görev yaptı. Ancak hem mücadelesi hem oyun karakteri bizleri fazlasıyla sevindirdi. Kalecimiz Haydar Yılmaz’a gelecek olursak o da saha içinde ve saha dışında büyük bir örnek oluyor. Takımımızla da kısa sürede kaynaştı ve üzerine düşen sorumlulukların farkında. Üç futbolcumuzun da katkılarını görmek bizim için çok olumlu ve sezonun geri kalan kısmında da futbolseverlerin takdirini kazanan bir takım olmaya devam edeceğimizden şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.

“Futbolcularımın galibiyeti bana armağan etmesi gururlandırdı”
Sivasspor karşılaşması öncesi talihsiz bir kaza geçirdiğini belirten Mehmet Büyükekşi, karşılaşmanın ardından hem Teknik Direktör Sumudica’nın hem de futbolcuların galibiyeti kendisine armağan etmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Maalesef karşılaşmadan birkaç gün önce talihsiz bir kaza geçirdim ve müsabakayı stadyumda takip edemedim. Ancak futbolcularım bana öncesinde galibiyet sözü vermişlerdi ve bu sözlerini yerine getirdiler. Karşılaşmadan sonra da arayarak bunu tekrar bana iletmeleri beni gururlandırdı. Çok karakterli bir futbolcu grubuyla çalışıyoruz ve bu camiamız için de büyük şans demek. Umuyorum ki bu aile havamız bizleri çok daha güzel yerlere getirecek” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş karşılaşmasına puan veya puanlar için gidiyoruz”
Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Büyükekşi, “Sivasspor karşılaşmasında gösterdiğimiz performans bu karşılaşma öncesi bizleri daha da motive etti. Rakibimizin özellikle teknik adam değişikliğinden sonra farklı bir havaya girdiğinin bilincindeyiz. Ancak takımımız mücadele ettiği takdirde bu ligde yenemeyeceği takım olmadığını herkese gösterdi. Beşiktaş’ın gücünün farkındayız ve onlara büyük saygı duyuyoruz. Öncelikle bu karşılaşmanın fairplay çerçevesi içerisinde geçmesini diliyorum. Oyuncularımızın ve teknik heyetimizin bu karşılaşmada da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve kendimize yakışan bir futbol sergileyeceklerine inanıyorum. İnşallah Beşiktaş karşısında da iyi gidişatımızı sürdüreceğiz ve Gaziantepli tüm taraftarlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

GAZİANTEP

05 Şubat 2020 Çarşamba

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