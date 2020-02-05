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Türk Eximbank Gaziantep’te

İHA

Türk Eximbank'ın üst düzey bürokratları Gaziantep'e gelerek, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde bölge ihracatçıları ve sanayicilerinin sorunlarının istişare edildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Türk Eximbank Gaziantep’te

Türk Eximbank’ın üst düzey bürokratları Gaziantep’e gelerek, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde bölge ihracatçıları ve sanayicilerinin sorunlarının istişare edildiği bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya, GAİB başkanları ve başkan yardımcıları ile Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi başkanları katıldılar. GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in bir sanayi kenti olmasının yanı sıra Türkiye’nin en önemli ihracatçı kentlerinden de birisi olduğunu ifade ederek, Türk Eximbank bürokratlarıyla gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini belirtti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcıları Enis Gültekin, Erdem Okur ve Mustafa Çağrı Altındağ, Gaziantepli ihracatçı ve sanayicilerin 2020 yılından beklentileriyle ilgili bilgi aldılar.
Düzenlenen istişare toplantısına GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım katıldı.
Gaziantep’in 2019 yılı üretimi, istihdamı ve ihracat rakamlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin ihracatçı, sanayici ve iş adamlarının Türk Eximbank’tan beklentileri hakkında da sektör temsilcilerinden bilgi aldı.
Toplantının verimli geçtiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in ihracat ve sanayi kenti olduğunun altını çizerek 2020 ve sonrası için sanayici ve ihracatçıların önünün açılması, kredi limitlerinin yükseltilmesi ve yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da üretimin arttırılması ve ihracatçıların sıkıntılarının giderilmesi için Türk Eximbank tarafından Gaziantep kentine tanınan imkanların artırılması hususundaki taleplerini dile getirdiler.
"Sanayicinin taleplerini önemsiyoruz"
Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, Gaziantepli ihracatçı ve sanayicilerin temsilcileri ile yapılan istişare toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, dile getirilen talepleri önemsediklerini ifade etti. Gaziantep'i çok iyi tanıdıklarını ifade eden Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Gültekin, Gaziantepli sanayicileri dinlemek, sahanın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve karşılıklı istişarelerde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantının son derece verimli geçtiğini belirtti. Gültekin, "Sanayicilerimizin bizden beklentilerini öğrenmek ve bizim yeni uygulamalarımızla ilgili onları bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantının çok faydalı geçtiğini düşünüyorum. İhracatçımızı ve sanayicimizi temsil eden birlik, oda ve borsa başkanları istişare toplantısında firmaların birtakım talep ve problemlerini dile getirdiler. Öne çıkan konulardan biri kredi limitlerinde artışa gidilmesi idi. Artan ihracata paralel olarak finansman ihtiyacında da bir artış olduğunu görüyoruz. Diğer bir konu ise kredi taahhütlerinin kapatılması noktasında yaşanan aksaklıklara ilişkin iyileştirme yapılması talebiydi. Gaziantepli iş insanlarımızı temsilen saygıdeğer başkanların bizlere ilettiği sorunları Eximbank olarak en kısa sürede çözüme kavuşturma çabası içerisinde olacağız” diye konuştu.

GAZİANTEP

05 Şubat 2020 Çarşamba

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