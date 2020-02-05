Durak faresi kameralara yakalandı Otobüs durağında yankesicilik yapan şahıs kameralardan kaçamadı

Gaziantep'te 4 gün arayla aynı otobüs durağında yankesicilik yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri inceleyen polis, şahsın kimliğini belirleyerek gözaltına aldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir AVM'nin önündeki otobüs durağında 28 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde 2 yankesicilik olayı gerçekleştirildi. Mağdurların müracaatı üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, yankesicilik olayını otobüslerde bulunan güvenlik kameralarından tespit etti. Görüntülerden iki olayın failinin aynı olduğunu belirleyen ekipler, şahsın önce eşkalini ardından ise kimliğini tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyon ile şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:02

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