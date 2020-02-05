Gaziantep´te, ehliyet sınavında 11 `joker´ gözaltına alındı

- GAZİANTEP´te, dün düzenlenen ehliyet sınavına `joker´ olarak başkalarının yerine giren 11 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep´te dün yapılan ehliyet sınavına, bazı adayların kendi yerlerine `joker´ olarak adlandırılan başka kişileri sokacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sınavlara başkalarının yerine girdiğini saptadığı 11 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
GAZİANTEP
05 Şubat 2020 Çarşamba
- İMSAK 06:02
- GÜNEŞ 07:23
- ÖĞLE 12:49
- İKİNDİ 15:40
- AKŞAM 18:05
- YATSI 19:22