Gaziantep´te, ehliyet sınavında 11 `joker´ gözaltına alındı

- GAZİANTEP´te, dün düzenlenen ehliyet sınavına `joker´ olarak başkalarının yerine giren 11 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep´te dün yapılan ehliyet sınavına, bazı adayların kendi yerlerine `joker´ olarak adlandırılan başka kişileri sokacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sınavlara başkalarının yerine girdiğini saptadığı 11 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



GAZİANTEP 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:02

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