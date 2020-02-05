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9. Pentex Penye, tekstil ve teknolojileri fuarı açıldı Gaziantep Valisi Davut Gül: “Fuarlarımızın ...

İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, (MHGF) Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON), ve KOSGEB destekleriyle PENTEX 9. Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı.

9. Pentex Penye, tekstil ve teknolojileri fuarı açıldı Gaziantep Valisi Davut Gül: “Fuarlarımızın düzenlenmesinde herkesin çok büyük emeği var. Bu sektörde Gaziantep ve ülkemiz için gelecek var” Milletvekili Nejat Koçer: GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Türkiye’nin ve Gaziantep’in lokomotif sektörlerinden olan tekstil ile penye ve konfeksiyon sektörlerinde katma değeri artırmayı hedefliyoruz”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, (MHGF) Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON), ve KOSGEB destekleriyle PENTEX 9. Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı.
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış törenine, Vali Davut Gül, Milletvekilleri Nejat Koçer, Bayram Yılmazkaya, Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) Başkanı Reis Reisoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Gaziantep’in fuarlar şehri olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, “Her ay önemli bir fuara ev sahipliği yapıyoruz. Bu fuarlarımızın düzenlenmesinde herkesin çok büyük emeği var. Burada en önemli olan unsur bu bayrağı çok daha yukarılara taşımak. Bu sektörde Gaziantep ve ülkemiz için gelecek var. Sektörün sorunlarını çözme noktasında bizim yapacağımız ne varsa yapmaya hazırız. Yine çözüm konusunda nereye gidilecekse beraber gideriz. Bu mekanizmaları harekete geçiririz. Bu fuarımıza yurtdışından alım heyetlerinin gelmiş olması da ayrı bir önem taşıyor. Emeği geçenleri kutluyor, katkı sunan herkesi tebrik ediyorum” dedi.
Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün kentimiz ve ülkemiz ekonomisi için çok önemli olduğuna değinen AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de, Gaziantep’in fuarcılıkta geldiği noktaya vurgu yaparak, “Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir toplantıda karşılaştık. 2019 yılında Gaziantep’in fuarcılıkta metrekare itibariyle ilk üçün içinde yer almasından dolayı beni tebrik etti. Bu iftihar edilecek bir şey. Gaziantep’in bu başarıyı elde etmesi çok önemli. Bu noktaya gelmemizde emek veren herkese çok teşekkür ediyorum İnşallah fuarcılıkta çok daha iyi noktalara geliriz” şeklinde konuştu.
Şehitlerimize rahmet dileyerek konuşmasına başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Gaziantep’in, birçok sektörde üretim payı açısından Türkiye’de ilk sırada yer aldığının altını çizdi.
Adnan Ünverdi konuşmasında şunları dile getirdi:
Türkiye’nin ve Gaziantep’in lokomotif sektörlerinden olan tekstil sektörü ile penye ve konfeksiyon sektörlerinde de atacakları adımlarla katma değeri artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ünverdi, “Ülkemiz; özellikle oluşturduğu istihdam, üretim ve ihracat kapasitesi ile dünyanın önde gelen tekstil üreticileri arasında yer alıyor. Şehrimizin de üretiminde, ihracatında, ekonomisinde, tekstil sektörünün önemli bir payı bulunuyor. Ülkemizden 2019 yılında 17 milyar 700 milyon 869 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilirken, Gaziantep’ten ise 153 milyon 432 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Tabii İstanbul’daki firmalar üzerinden yapılan ihracat bu rakamların dışındadır. Gaziantep’in hazır giyim ve konfeksiyon ihracatındaki payı yüzde 6 seviyesindedir. Bir an önce çaresinin bulunmasını dilediğimiz, Çin’de yaşanan Korona Virüsü nedeniyle de ihracatın yönü Türkiye’ye çevrilmiştir. Bu sebeple hazır giyim ve konfeksiyon ihtiyacı Türkiye’den ve dolayısıyla Gaziantep’ten karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.
“Bu gelişmeler ışığında, özellikle hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki gücümüzü markalaşarak üçe, dörde katlayabiliriz. Bu potansiyele de sahibiz” diyen Ünverdi, şöyle konuştu:
“Tasarım, moda konusunda Gaziantep trendleri belirleyen bir kent olabilir. Bunun için de Arge ve tasarım konusuna daha çok eğilmeli, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Özellikle iç pazara yönelik çalışan penye sektörünün diğer ülkelere ihracat yapmalarını sağlamak, ihracatçı firmalarımızın da gücüne güç katmak hedefiyle Pentex Fuarı’mızın 9’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Fuarımızın düzenlemesinde emeği geçen, Penye Konfeksiyon İmalat ve Hazır Giyim Derneği’ne, KOSGEB’e, Akort Fuarcılık yönetimine, yakın işbirliği içinde çalıştığımız tüm paydaşlarımıza, teşekkür ediyor, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum”
Konfeksiyon ve hazır giyim sektörünün Gaziantep’in yükünü çeken en önemli sektörlerden birisi olduğunu kaydeden Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) Başkanı Reis Resioğlu ise, “Bu noktada daha fazla reklam ve tanıtım yapmamız gerekiyor. Sektör emek yoğun bir sektör. Bu sektörümüzün sorunlarını çözmek, ileri noktalara taşımak, geliştirmek adına neler yapabiliriz bunları konuşmamız gerekiyor” diye konuştu.
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk de sektörün ülkemizdeki önemine işaret ederek, istihdam ağırlıklı çalışan sektörün, Türkiye’nin ihracatına katkı sağlayan, önünü açan, dünyaya Türkiye’yi tanıtan bir sektör olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları ziyaret ederek firma temsilcileriyle görüştü.
Fuarda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek
PENTEX 9. Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nda yabancı firmalarla fuara katılan firmalar arasında ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek. Fuarda, penye, konfeksiyon ürünleri, iplik lazer kesim, dijital baskı, penye ve dokuma makineleri gibi ürün ve teknolojileri sergileniyor. Başta Gaziantep’ten olmak üzere Adana, Bursa, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri ve Konya’dan firmaların katılacağı fuarda 110 katılımcı firma ile 300 marka yer alıyor.
20 bin civarında profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuar 08 Şubat tarihine kadar saat 10:00 18:30 arasında ziyaret edilebilecek.

GAZİANTEP

05 Şubat 2020 Çarşamba

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