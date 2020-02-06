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Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 99’uncu yıl dönümü SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...

İHA

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99'uncu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 99’uncu yıl dönümü SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “Antepli, 6317 şehit vermiş ama Antep’i teslim etmemiştir”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 99’uncu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Prof. Dr. Dağlı, “Yurdun her köşesi işgal edilmiş, halk kendi kaderine terk edilmiş bir haldeyken, Antep halkı yaptığı savunmayla dünyaya örnek olmuştur” dedi.
“Her türlü yokluğun yaşandığı bir dönemde sadece kendi olanaklarıyla düşmana karşı 11 ay büyük bir direniş gösteren kadınıyla, erkeğiyle her yaştan Antep halkı, 6317 kahramanını şehit vermiş ama Antep’i düşmana teslim etmemiştir” diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi:
“Kurtuluş Savaşı’nda vatanımızın her karış toprağında ayrı bir mücadele verilmiştir. Antep bu mücadelede gösterdiği büyük direniş dolayısıyla TBMM tarafından onurlandırılarak 8 Şubat 1921 tarihinde ‘Gazi’ unvanını almıştır. Tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale örnek millet olduğumuzu ifade eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar’ sözlerinde belirttiği gibi direnişiyle Antep, vatanımızın kurtuluşunda en büyük kıvılcımı çakmıştır. SANKO Üniversitesi olarak milletimizin aynı günleri tekrar yaşamaması ve dünyada hak ettiği başarıları gösterebilmesi için şehrimizle kenetlenerek, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Vatan toprağımız için canlarını vermekten çekinmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Gazilik Günümüz kutlu olsun.”

GAZİANTEP

06 Şubat 2020 Perşembe

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