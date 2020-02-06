Suriye sınırına tank sevkiyatı

TÜRKİYE´nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan TIR´lar, Gaziantep´in Nurdağı ilçesine ulaştı. Askeri konvoyun Hatay üzerinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan TIR´lar otoyoldan Nurdağı´na ulaştı. TIR´ların oluşturduğu konvoy Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki tankların Hatay´daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye´deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
GAZİANTEP
06 Şubat 2020 Perşembe
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