Gaziantep Futbol Kulübü’nün Sivasspor ile oynadığı maçta iki gol, bir asistlik performansıyla dikkat çeken yeni transferi Alexandru Maxim, “Geçen hafta benim için çılgıncaydı” dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün devre arasında Almanya’nın Mainz ekibinden kiraladığı Alexandru Maxim, Sivas maçındaki performansı ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen hafta lig lideri Sivasspor’u 51 mağlup ettikleri maçta iki gol, bir asistlik performans gösterdiğini hatırlatan Maxim, fantastik bir başlangıç yaptığını söyledi.



“Geçen hafta benim için çılgıncaydı”

Gaziantep FK’nın Sivasspor ile oynadığı maçta etkili oyunuyla futbol otoritelerinden tam not alan Alexandru Maxim performansı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen hafta benim için çılgıncaydı. Buraya gelmeden önce her anlamda hazırdım zaten. Hocayla da konuşmuştum, benden neler beklediğini anlatmıştı. Takım arkadaşlarım da beni iyi karşıladı. Sivas maçında da takım olarak iyi bir performans gösterdik. Kendi performansım hakkında pek konuşmak istemiyorum. Önemli olan benim burada takıma yardım etmiş olmamdı. Ben görevimi başarı ile yerine getirdiğime inanıyorum. Attığım gollerde şans da benim yanımdaydı. O golleri attığım ve takımıma yardım ettiğim için gerçekten de mutluyum. Umarım böyle devam eder” dedi.



“Transferim çok hızlı gelişti”

Transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep FK’nın yıldız futbolcusu Maxim, “Benim için çok hızlı gelişen bir transfer süreciydi ama ben hocayı ve milli takımdan arkadaşım Alin Tosça’yı tanıyordum. Teklif gelince de kabul ettim. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Her şey birkaç gün içinde gelişti ama mutluyum. Hocanın bana güvendiğini biliyorum. O yüzden de çok çabuk adapte oldum” ifadelerini kullandı.



“Taraftarların ilgisi çok iyiydi”

Taraftarların kendisine verdiği destek için de açıklamalarda bulunan Maxim, “Sivas maçından taraftarların ilgisinden çok memnun kaldım. Isınmaya çıkarken bana sevgi gösterileri başlamıştı zaten. Bunun için çok memnun oldum, beni iyi karşıladılar. Ben de sahada gösterdiğim performansla umarım onları memnun etmişimdir. Bir aile ortamı var ve çok iyi karşılandım. Umarım gelecek maçlarda daha fazla taraftarımız gelir ve performansımız da böyle devam eder” diye konuştu.

