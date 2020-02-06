Büyükşehir’den adım adım Antep savunması’nı anlatan ajanda

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. tarafından Antep Savunması’nın 100’üncü yılına giderken 11 ay boyunca Fransızlara karşı verilen kahramansı mücadeleyi tekrar gözler önüne sermek ve mücadelenin gelecek neslin hafızasında önemli bir yer etmesini sağlamak amacıyla eğitici yönü yüksek bir ajanda meydana getirildi.

Antep Savunması’nın gün gün tarihlendirildiği 2020 Gaziantep Ajandası’nda, kurtuluş mücadelesinde vatanı savunan önemli isimlerin bilgilerinin bulunmasının yanı sıra Türk Edebiyatı’nda tanınan önemli yazarların sözlerine de yer verildi.

Ajanda hakkında açıklamada bulunan Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver’in fikriyle ajandanın hayata geçirildiğini dikkati çekerek, “2020 yılı Antep Savunması’nın 100’üncü yıldönümü itibariyle büyük önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep savunması kutlama etkinlikleri değişik faaliyetlerle anılmaya devam etmektedir. Bizler de Gazikültür A.Ş. olarak ortaya koyduğumuz bu ajandada 3 yılı aşkın devam eden kurtuluş mücadelesinde ortaya çıkan önemli gün ve tarihleri bir kronoloji içinde ortaya koyarak 100 yıl önce atalarımızın gösterdiği bu destansı direnişinin her anını fotoğraf kareleriyle, yazılarla ve belgelerle tekrar hatırlatmak istedik” dedi.

Gazikültür A.Ş.’nin 35’inci yayını olarak okuyucuyla buluşan 140 sayfalık ajanda Gaziantep Zeugma Müzesi, Arkeoloji Müzesi mağazaları, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda satışa sunuldu.

GAZİANTEP 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:01

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