Anne- baba ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi

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GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazında zehirlenen annebaba ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Güllühöyük Mahallesi´nde yaşayan Kaya Ailesi, sabah mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyandı. Ailenin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, baba Mehmet Kaya (43) ve anne Gülcan Kaya (40) ile çocukları Haydar (13), Merve (9) ve Berat Kaya'yı (5) ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan aile üyelerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Tedavi altına alınan annebaba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



GAZİANTEP 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:01

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