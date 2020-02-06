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Tahmazoğlu’ndan eğitim ve spora 250 milyonluk destek

İHA

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eğitimde başarıyı arttırmak, desteklemek, sportif branşları tanıtmak, milli ve manevi değerlerimizi benimsetmek için dört yıl boyunca eğitime ve spora 250 milyonluk destek sağlayacak.

Tahmazoğlu’ndan eğitim ve spora 250 milyonluk destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eğitimde başarıyı arttırmak, desteklemek, sportif branşları tanıtmak, milli ve manevi değerlerimizi benimsetmek için dört yıl boyunca eğitime ve spora 250 milyonluk destek sağlayacak.
Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu dev bir projenin daha mimarı oluyor. Mehmet Tahmazoğlu, 250 milyon TL’lik bütçe ile Gaziantep'te hem sporun hem de eğitimin gelişmesi için destek sağlayacak.
“Tarihi bir gün”
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’teki öğrencilerin yüzde 45’inin Şahinbey’de olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Tarihi bir günün protokolünü imzaladık. Şahinbey, Gaziantep’teki toplam öğrencinin yüzde 45’ini kapsıyor. Dolayısıyla çok büyük sayıda öğrenciye dokunan bir protokole imza attık. Her okulumuzda TÜBİTAK kitaplığı olacak. Ayrıca her okulumuzun kütüphanesinde temel kaynak diyebileceğimiz kitapların olduğu bir set bulunacak. Bunların dışında çocukların spor yapmasını kolaylaştıracak olan bisiklet ve gezi yapmalarını sağlayacak imkanlar sunulacak. Milli Eğitim’in temel politikalarına uygun olarak Sayın Bakanımızın istediği gibi becerileri artmış, dünyayı bilen, müzeleri gezen, diğer yeteneklerinin de geliştiği çocukları; imzalanan bu protokolün sağladığı şartlarla yetiştireceğiz. Ayrıca okul yapımı için 100 tane hayırsever arıyoruz. Bu açıdan da Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Şahinbey de ilk adımı Şahinbey Belediye Başkanımız atmış oldu. İnşallah diğer hayırseverlerle beraber bu çalışmalar tamamlanmış olur. Bu katkı hem Gaziantep'e hem Şahinbey’e değer katar. Allah hayırlı ve uğurlu etsin” dedi.
“Eğitime destek olmaya devam edeceğiz”
Mehmet Tahmazoğlu, imzalanan protokolle birlikte 4 yıl boyunca eğitime geniş kapsamlı desteklerin sağlanacağını belirterek, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile eğitim alanında yapacağımız çalışmalarla ilgili protokol imzaladık. İmzalamış olduğumuz protokolü 4 yıl boyunca devam ettireceğiz. Daha önce de yapmış olduğumuz aylık kitap okuma yarışmasında, okul 1.2. ve 3.'lerine yurt dışı ve Umre ziyaretleri yaptıracağız. Ayrıca 6 ve üzeri takdir alan öğrencilere şimdiye 10 bin bisiklet dağıttık. Bundan sonraki her yıl içinde 10 biner adet bisiklet dağıtımı yaparak dört yılda 40 bin adet bisiklet dağıtımı gerçekleştireceğiz. Okullara 37 adet tasarım ve beceri atölyesi kurulmasına destek oluyoruz. Ayrıca 30 okulumuza Z kütüphane yapacağız. Robo Antep adıyla okullar arası robot yapımı yarışması, ortaokul ve lise öğrencilerine spor ayakkabısı dağıtımı, lise ve ortaokullarının kütüphanelerine kitap desteği, lisede ve ortaokulda eğitim gören 12. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri için 4 tane TYT, 2 tane AYT deneme sınavı yapılacak, başarılı öğrencilere kitap desteği sağlanacak. Ortaokul, ilkokul ve ana sınıfı öğrencilerimizin zekalarının gelişmesi için ceviz ve üzüm dağıtımı gerçekleştireceğiz. Ayrıca lise öğrencilerimizin Çanakkale’ye götürülmesi projesini yeniden hayata geçirerek, 4 yıl boyunca 90 bin öğrencimizi Çanakkale’ye götüreceğiz. Yapılacak olan deneyap atölyeleri ve “Bilim Şahinbey” adı altında sınıflar açılarak bu alanda öğrencilere çeşitli fırsatlar sunacağız. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda okul yapımına Şahinbey Belediyesi olarak destek vereceğiz. Gaziantep Valiliğimizin önderliğinde Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ciddi bir çalışma içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.
“Spor şehri Gaziantep” projesine destek
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlere spor alışkanlığı kazandırmak istediklerini belirterek, “Gaziantep Valiliğimiz, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte imzaladığımız protokollerde şehrimizin spor ve eğitim anlamında daha da gelişmesi için çalışacağız. Öncelikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile ‘Spor Şehri Gaziantep’ projesiyle gençlerimize spor alışkanlığı kazandırılması, spor malzemesi desteğinde bulunulması ve onlara sportif faaliyetlerde destek olunması hususunda iş birliği protokolü imzaladık. İmzalanan bu protokolle şehrimizin spor alanında önemli bir mesafe kat edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Eğitime ve spora önemli destek sağlanacak
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, imzalanan protokolün eğitim için çok önemli olduğunu belirterek, “Gaziantep Valiliğimizin himayelerinde gerçekleşen bu protokolün Gaziantep’teki görevime başlangıç tarihime denk gelmesi benim için çok güzel oldu. Gaziantep'te eğitimin kalkınma hamlesi olarak gördüğüm bu protokolün tüm ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’da imzalanan protokolün şehrin spor anlamında kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

GAZİANTEP

06 Şubat 2020 Perşembe

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