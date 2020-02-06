17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep polisi yaptığı operasyonlar sonucunda 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 15 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesinde bulunan bir işyerinde ve bir araçta yapılan aramada ise, bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda toplamda 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli hakkında ise 5607 SKM kapsamında yasal işlemlere başlandı.

GAZİANTEP 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:01

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