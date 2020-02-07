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Yavru köpekler hukuk dersinde HKÜ Hukuk Fakültesinde ‘Hayvan Hukuku” dersleri başladı Üniversite ...

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilerde ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Hayvan Hukuku' dersleri verilmeye başlandı. Uygulamalı olarak yapılan derslerin ilk konukları ise şaşkınlıklarıyla dikkat çeken iki yavru köpek oldu.

Yavru köpekler hukuk dersinde HKÜ Hukuk Fakültesinde ‘Hayvan Hukuku” dersleri başladı Üniversite öğrencileri uygulamalı olarak hayvan hukuku dersi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilerde ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Hayvan Hukuku’ dersleri verilmeye başlandı. Uygulamalı olarak yapılan derslerin ilk konukları ise şaşkınlıklarıyla dikkat çeken iki yavru köpek oldu.
Gaziantep’te eğitim hayatına devam eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye'de öğrencilerine 'Hayvan Hukuku' dersi veren ikinci üniversite oldu. Öncelikli olarak Hukuk Fakültesinde başlayan ‘Hayvan Hukuku’ derslerinde uygulamalı olarak öğrenciler bilgilendirilirken, doğanın sessiz canlılarının da hakları olduğu hatırlatıldı. Hukuk Uzmanı Dr. Av.Cengiz Bayram ve Prof.Dr. Ömer Özkan tarafından verilecek olan dersler ile toplumda hayvan hakları bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) destekleriyle ilk derste iki yavru köpekle uygulamalı eğitim yapıldı. Uygulamalı eğitimde derse konuk olan yavru köpeklerin şaşkınlıkları ile öğrencilerin onları ilgiyle takip etmesi dikkat çekti.

“Zor durumdaki canlıların hukuku üzerinde durmak istedik”
Hayvan Hukuku dersi hakkında bilgi veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özkan, “Biz fakülte olarak son bir yıldır toplumda karşılığı olan fakat bugüne kadar açılmamış olan zor durumdaki canlıların hukuku üzerinde durmak istedik. Bu canlılar yaşadığımız dünyanın dezavantajlı gruplarından bir tanesi. Bu canlılara hayat veren Allah, bizim bu canlılara karşı olan sorumluluklarımızı da bize elbette soracaktır. Çünkü biz doğaya karşı da sorumluyuz. O yüzden bu duyarlılığı sağlamak için böyle bir ders açtık. Bu konuda da Gaziantep'te çok faal çalışan Doktor Cengiz Bayram ile beraber bu hayvan hukuku dersi verilecek. Ben tüm fakültelere de bu dersi açmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

“Diğer canlıların yaşam alanlarına saygı göstermeliyiz"
Dönem boyunca uygulamalı olarak öğrencilere hayvan hukuku dersini verecek olan Uzm. Dr. Av. Cengiz Bayram ise “Bizim hem çevreye hem de diğer canlıların yaşam alanlarına saygı göstermemiz gerekiyor. Bu ahlaki bir kavram ama hukuk da ahlakın yaptırım gücü olan şeklidir. Biz bu nedenle burada bu dersle farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Yani öğrencilerin bu yasayı, bu yasanın eklerini bilmelerini sağlayacağız. Amacımız bu derslerle yöneticileri de biraz olsun harekete geçirmek olacak. Çünkü biz bu canlılarla beraber yaşamak zorundayız. Bu canlılar olmadan bir yaşam düşünülemez, bu canlılar çok sadık canlılar. Biz de bu noktadaki bilgilerimiz öğrencilerimize aktarmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Dersi uygulamalı yapacağız”
Dersin uygulamalı olarak verileceğini ve mümkün olduğun kentin ileri gelenlerini de ders davet edeceklerini vurgulayan Bayram, “Bu derse uygulamalı eğitim yapmak için birçok hayvan getireceğiz. Bazen de öğrenci arkadaşlarımızla beraber hayvanlara ziyaretler yapacağız. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de bu derslerden birine davet edip kendisinden belediye olarak bu noktada neler yaptıklarını anlatmalarını isteyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Toplumun bu tür konulara duyarlı olması gerekiyor”
Derse katılım sağlayan öğrencilerden Samet Özkaya ise hayvan hukuku dersini aldığı için mutlu olduğunu belirterek, “Hayvanlara olan ilgimden dolayı bu dersi seçme kararı aldım. Toplumun bu tür konulara duyarlı olması gerekiyor. O yüzden ben bir öğrenci olarak bu derste olduğum için çok mutluyum. Buna imkan sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Biz bunu Türkiye’de gerçekleştiren ikinci üniversiteyiz. Bu denli bir oluşum içerisinde yer aldığım için mutluyum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrenciler ilk derste misafir iki yavru köpekle uygulamalı olarak hayvan hukuku konusunda bilgilendirildi.

GAZİANTEP

07 Şubat 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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