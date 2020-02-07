GGC Başkanı İbrahim Ay’dan Gazi’lik Günü mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, ülkemizin her alanda birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, 99 yıl önce Antep’i Gazi’lik unvanı almaya götüren hikayenin, bugün de örnek alınması gereken, önemli bir hadise olduğunu söyledi.

İbrahim Ay, Antep’e Gazi’lik unvanı verilişinin 99.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ay, mesajında, 99 yıl önce bugün, onurlu bir destan yazan Antep’in bu kahramanlığının Gazi’lik unvanı ile taçlandırıldığını hatırlattı.

“Bu destan, birçok başarıya ilham kaynağı olmuştur”

Gazi şehrin her alanda başarılı bir kent olduğuna dikkat çeken İbrahim ay, bu başarının temelinde ise tarihten gelen güçlü bir bilgi, birikim ve altyapının bulunduğunu ifade etti. Ay, “Antep savunması milli birlik ve beraberliğin bir zaferi sonucunda başarıya ulaşmış, nitekim bu başarı ve onurlu mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde şehrimize Gazi’lik unvanı verilerek taçlandırılmıştır. Şehrimiz bu unvanı 99 yıldan bu yana şanla, şerefle ve gururla taşımaktadır. 99 yıl önce verilen bu ödül, şehrimizin bilim, sanayi ve kalkınma yolundaki bir çok önemli başarısına da ışık tutmuş, öncülük etmiş, ilham kaynağı olmuştur. Dolayısıyla, bugün de, bu başarı hikayesi örnek alınmalıdır. Öyle ki, ülkemiz, şu anda birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu dönemlerden birisini yaşıyor” dedi.

“Aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz”

Ay, kenti savunma adına azim ve kararlıkla mücadele eden kahramanların yeni nesillere önemli bir ruh aşıladığına dikkat çekerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki. Onlar sadece bir şehri değil bir vatanı kurtarmıştır.’ sözlerinden ilham alarak Milli Mücadele’de bir çığır açan Gaziantepliler bundan sonrada üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmektedir. Gaziantepli olmak, o günleri aynı heyecan ve coşkuyla yaşamak hepimize büyük onur veriyor. Vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:00

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