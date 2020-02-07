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Milletvekili Taşdoğan’dan ‘Gazi’lik unvanı mesajı

İHA

Milletvekili Taşdoğan’dan ‘Gazi’lik unvanı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’e ‘Gazi’lik unvanı verilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’e ‘Gazi’lik unvanı verilişinin yıl dönümünde yayımladığı mesajında Antep’in destansı bir mücadele ile Gazi olmayı hak ettiğini ve tüm cihana örnek olduğunu aktardı.
Taşdoğan, yayımladığı mesajında, “Sözcüklerin kifayetsiz kaldığı anlar vardır. Kıyasıya bir mücadelenin nihayetinde düşman Antep’e girememiş, geldiği gibi gitmiştir. O kusursuz vatan ve iman aşkı kelimelerle izah edilemeyecek kadar ulvidir. Kurtuluş Harbi’nde bütün cihana tarih dersi verilmiş, Türk’ün asaleti, tarihin sayfalarına sütten daha ak mermerlere kazınır gibi vura vura kazınmıştır. Sözcükler kifayetsizdir, toprak altında sessizce yatan binlerce şûheda, yine sessizce haykırmaktadır, ‘Vatan sizlere emanet’. Emanet, başımızla gözümüz üstünedir. O gün orada canını, kanını, malını, mülkünü gözünü daldan budaktan esirgemeden feda eden aziz ecdadımız rahat uyusunlar. O gün orada bize öyle bir iman bıraktılar ki bu gün burada aynı aşk, aynı şevk, aynı heyecanla vatan müdaafasındayız. İlmiyle, töresiyle, bilim aşkıyla ve bayrağıyla her Türk evladı çelikten bir kale olduğunu haykırmakta, vatanına hizmet için kıvranmakta, tarihin omzuna yüklediği sorumluluğu kıvançla taşımaktadır. Gaziantep Savunması’nın ayrı bir ehemmiyeti vardır. Gazi Paşa’nın, Anteplinin göstermiş olduğu cengaver duruş hakkında söylediği şu sözlerini, ilelebet iftiharla söylemekten yorulmayacağız. ‘Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki. Onlar yalnız Antep’i değil bütün Türkiye’yi kurtardılar. Türk’üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler’. Gazi Paşa’nın övgüsüne mazhar olan ‘Gazi’ şehirli olmak bizim için onurdur, göğsümüzde mukaddes bir nişandır. İsminin başına ‘Gazi’ unvanını almış gazi şehrimizin savunması dillere destandır. Zira bu unvan, mukaddeslerin en ulvilerindendir. Gururluyuz, onurluyuz, bu gurur ve onurun emanetçisiyiz, en güzel haliyle de çocuklarımıza emanet etmeye namzetiz. Birkaç günde işini bitirip gitmeyi planlayan düşmanın şehrin önünde aylarca çakılıp kalması onları şüphesiz şaşırtmıştır. Oysa bu durum Türk için en tabii haldir. Çünkü Türk savaşa, düğüne gider gibi gidendir, cennete, gül bahçesine girer gibi girendir. 8 Şubat 1921 tarihi Antep’in gazilik unvanı ile onurlandırıldığı tarihtir. Doksan dokuz yıldır bu gururu taşımaktayız, sonsuza dek taşıyacağız. Bu şuuru nesilden nesile bıkmadan anlatacak, en saf haliyle gelecek nesillere devredeceğiz. Çıkarsız, karşılıksız, sadece Allah için bu vatanı seveceğiz. Bilinmelidir ki her Türk, memleket sevdalısıdır. Türk, önce ülkem ve milletim diyebilendir. Bütün hemşehrilerime bu günün kutlu olmasını temenni ediyorum. Gaziantepli, Hakk’ın ve haklının yanında olmaya, ‘Gazi’ unvanını layıkıyla taşımaya devam edecektir. Bu hususta en kavi dayanağımız ‘Damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur’. Rabb’im, bu vatanı bize bırakan bütün şehit ve gazilerimize rahmet etsin. Minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP

07 Şubat 2020 Cuma

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