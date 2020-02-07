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GTB’DEN öğrencilere ‘sinema ve kitap günü’ etkinliği

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Ticaret Borsası Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik 'Sinema ve Kitap Günü' etkinliği düzenledi.

GTB’DEN öğrencilere ‘sinema ve kitap günü’ etkinliği

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Ticaret Borsası Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik ‘Sinema ve Kitap Günü’ etkinliği düzenledi.
Etkinlik kapsamında bir alışveriş merkezine getirilen öğrenciler burada sinema filmi izleme ve kendilerine hediye edilen Türk ve dünya edebiyatından seçkin eserlerin yer aldığı kitapları okuma fırsatı buldular.
Gaziantep'te sosyal ve kültürel hayata katkı sağlamak amacıyla çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atan GTB, son olarak öğrencilerin sosyal aktivitelerin içerisinde daha aktif yer almalarına katkı sunmak amacıyla ‘Sinema ve Kitap Günü’ etkinliği gerçekleştirdi.
Ticaret Borsası Ortaokulu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, okul idaresi tarafından belirlenen 35 öğrenci, okul müdürü ve öğretmenlerinin gözetiminde GTB’ye ait otobüsle etkinliğin yapıldığı merkeze getirildi.
GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz ve borsa görevlileri tarafından karşılanan öğrenciler burada gerçekleştirilen kısa bir sohbetinden ardından hep birlikte öğle yemeği yediler.
Öğrenciler daha sonra, kendi yaş gruplarına uygun olarak tespit edilen ‘Rafadan Tayfa’ filmini izlemek için sinema salonundaki yerlerini aldılar. Film izlerken oldukça keyifli ve mutlu oldukları gözlenen öğrenciler sinema çıkışında ise ‘Kitap Okuma’ etkinliğine katıldılar.
GTB’nin günün anısına öğrencilere dağıtılmak üzere hazırladığı Türk ve Dünya klasiklerinden oluşan kitaplar, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz tarafından öğrencilere hediye edildi.
Bir süre kendilerine hediye edilen kitapları okuma fırsatı bulan öğrenciler, birlikte hatıra fotoğrafı çekilmelerinin ardından geldikleri otobüsle tekrar okullarına götürüldüler.
Düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan GTB Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bizim için çok önemli. Onların eğitimlerine, sosyal, duygusal ve zihinsel açıdan gelişimlerine katkı sunacak tüm faaliyetleri çok önemsiyor ve destekliyoruz. Bu bağlamda borsa olarak asli görevlerimizin yanı sıra eğitime yönelik sosyal faaliyetlere de elimizden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP

07 Şubat 2020 Cuma

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