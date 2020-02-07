Polisgücü'nün kadınları fırtına gibi esiyor

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Buca Halk eğitim Merkezi ile oynadığı karşılaşmayı 101 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
Karşılaşmayı Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan’da izledi.
Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, THF Türkiye Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig' inde son dönemece girdi. Günün ilk maçını Buca Halkeğitim Merkezi karşısında 101'lik skorla kazandı. Ligde şampiyonluk yolunda önemli adımlar atan Gaziantep Polisgücü Hokey takımı, şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getirmeye hazırlanıyor.
GAZİANTEP
07 Şubat 2020 Cuma
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