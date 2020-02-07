Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 adet tabanca ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Güneykent Mahallesi'nde bir olaya karışan 3 şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan üst aramasında 20 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan birinin daha önceden de arandığı tespit edildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Hoşgör Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramalarda ise, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, bir miktar bonzai maddesi, 12 parça metamfetamin maddesi ve tek parça halinde kokain maddesi ele geçirildi.

İkamette bulunan A.D. ve C.D. isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

GAZİANTEP 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:00

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