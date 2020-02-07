Gaziantep'te aranan 142 şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan huzur güven uygulamalarında aranması bulunan 142 şüpheli şahıs yakalanırken, toplam 162 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Çok sayıda suç aleti de geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'te huzur güven uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulama sonucu aranması bulunan 142 şüpheli şahıs yakalanırken, 50 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 24 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan, 88 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında yapılan çalışmalarda ise 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, 390 gram eroin, 324 gram metamfetamin, 17 gram bonzai, 14 gram esrar, 1 gram jameika, 5 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet madde kullanımında kullanılan ampul, 3 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet fişek, 3 adet tüfek, 2 adet kurusıkı silah, 5 adet fişek, 1 adet çalıntı buluntu araç, 2 adet çalıntı cep telefonu, 4 adet suça konu dijital malzeme, 51 adet çalıntı elektronik malzeme, bir miktar uyuşturucu ticaretinden kazanılan para, 2 adet kapsam dışı bıçak ve 1 adet uyuşturucu olayına karışan araç ele geçirildi.

GAZİANTEP 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:00

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