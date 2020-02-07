Suriye sınırına zırhlı araç sevkıyatı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, İslahiye’den geçerek sınıra gitti.

Bugünlerde yoğun bir şekilde geçiş yapan ve bazı birliklerden gönderilen obüs yüklü tırlar ile zıhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy, İslahiye’den geçerek Suriye sınır hattı istikametine devam etti.

Suriye sınırına yapılan sevkıyatın devam edeceği öğrenildi.

GAZİANTEP 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:08

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.