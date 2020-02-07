'Babam ve ben'

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Mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi Astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Astsubay A.B. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık astsubayın FETÖ’ün mahrem imamları tarafından ankesörlü hattan arandığı belirlendi.

Sanık ifadesinde örgütle 2014 Ocak ayı öncesinde bağlantısının olduğunu bu süreçten sonra örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını savundu.

GAZİANTEP 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:00

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