Suriye sınırına obüs sevkiyatı

TÜRKİYE´nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüsler ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep´in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen obüsleri taşıyan TIR´lar ile askeri araçlardan oluşan konvoy, İslahiye´ye ulaştı. Obüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, İslahiye'den güvenlik önlemleri arasında geçiş yaparak, Hatay yönüne gitti. Obüs ve zırhlı araçların Hatay´daki Cilvegözü Sınır Kapısı´ndan geçiş yaparak, Suriye´deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.
GAZİANTEP
07 Şubat 2020 Cuma
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