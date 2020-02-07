Gaziantep'te 2 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda toplam 2 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde elinde siyah poşetler bulunan bir şahsın üzerinde 650 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı. Ayrıca, Şehitkamil ilçesi Acarsan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İki operasyonda toplamda 2 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında da işlemlere başlandığı belirtildi.

GAZİANTEP 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:00

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