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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Taşdoğan korona virüsü hakkında bilgi verdi

İHA

Milletvekili Taşdoğan korona virüsü hakkında bilgi verdi

MHP Gaziantep Milletvekili Uzm. Dr. Muhittin Taşdoğan, dünyayı tehdit eden korona virüsü hakkında bilgi verdi.
İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden MHP Milletvekili Uzm. Dr. Muhittin Taşdoğan, 2020 yılında Türkiye'de ve dünyada yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Dünyayı sarsan korona virüsü hakkında bilgi veren Milletvekili Taşdoğan, hem Çin hem de dünyanın korona virüsü ile ilgili mücadele ettiğini belirtti. Taşdoğan, korona’nın önceki virüslere göre daha az ölümcül olduğunun ancak hızlı bir şekilde bulaştığının altını çizdi. Virüsün kedi, yarasa, deve gibi hayvanları konakçı olarak kullandığının altını çizen Taşdoğan, bilim adamlarının tedavi yöntemleri ile ilgili çok yoğun çalıştığını söyledi.

“Kedi, yarasa, deve gibi hayvanları konakçı olarak kullanıyor”
Uzm. Dr. Muhittin Taşdoğan, “Özellikle Çin’de çok yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgede korona virüsü ortaya çıktı. Korona virüsü insandan insana bulaşan bir virüstür. Korona virüsü ilk defa 1962 yılında tarif edilmişti. 1964 yılında da hastalık yapabileceği konuşulmuştu. Hayvanları konakçı olarak kullanan, özellikle kedi, yarasa, deve gibi hayvanları konakçı olarak kullanan bir virüs. Bunun çeşitli tipleri var, hastalık yapan tiplerinden birine ilk defa bu yıl aralık ayında Çin’de yüksek ateş, halsizlik, düşük tansiyon, gribal şikayetlere benzeyen özellikleriyle hastaneye başvuran bir hastadan sonra korona virüs konuşulmaya başlandı. Tabi Çin hükumeti büyük bir mücadele veriyor. Her geçen gün ölüm haberleri artıyor. Deniz ürünlerinin satıldığı yerde ortaya çıktı. Bulaşıcılığı çok hızlı ilerliyor. Ancak ölüm oranı daha önce dünyada görülen diğer virüslere göre daha düşük. Bunun bilimsel açıklaması var. Hastalık artıyor ama öldürücülüğü azdır. Hem Çin hükumeti hem de dünya bu virüsle ilgili ciddi mücadele ediyor” dedi.

“Türkiye ciddi bir şekilde takip ediyor”
Milletvekili Taşdoğan Türkiye'nin de konuyu ciddi bir şekilde takip ettiğini belirterek, “Ülkemizde de ciddi bir şekilde takip ediliyor. Oradaki vatandaşlarımıza devletimiz şefkatli elini göstermiştir. Devlet baba olmanın gereğini göstermiştir. Oradaki insanlarımıza içinde medikal malzemelerin olduğu bir uçak göndermiş ve onları Ankara getirerek bir ortamda izole etmiş durumdadır. Dolayısıyla bizde bu virüsle mücadele ediyoruz. Çünkü bu hastalık küresel bir tehdit haline gelebilir. Bilim adamları tedavi yöntemleri ile ilgili çok yoğun çalışıyor. Bazı ilaçlar konuşuluyor ancak henüz net bir durum yok. İnşallah dünya bu belayı atlatacak” diye konuştu.

GAZİANTEP

07 Şubat 2020 Cuma

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