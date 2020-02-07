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Çelenk'ten 'Gazilik' unvanı mesajı

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Gaziantep'e Gazilik unvanının verilişinin 99. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Çelenk'ten 'Gazilik' unvanı mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Gaziantep’e Gazilik unvanının verilişinin 99. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Çelenk, yayımladığı mesajında, “Antepli onuru ve şerefi için yaşar. Antepli onurunu, şerefini çiğnetmez. Bunun için de vatanı uğruna canını vermekten çekinmez. 99 yıl önce bu toprakları bize emanet eden ve bu büyük kahramanlık destanını yazan aziz kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.
“Yürekleri Memleket Kadar Büyük
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Antep’e ‘Gazilik’ unvanının verilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajının devamında , “Yürekleri ve vatan sevgileri memleket kadar büyük Anteplilerin düşman karşısında gösterdikleri duruşla yazdıkları kahramanlık destanı sonucu şehrimizin ‘Gazilik’ gibi anlamlı ve onurlu bir unvanla taçlandığı gündür 8 Şubat. Ellerinde silahları olmamasına rağmen gözü kara yiğitlerin ölüme koşuşları başlattı bu şanlı tarihi. Antep’in Gaziantep yolculuğu azim ve kararlılığı ile açlık ve yokluk içinde, 11 ay boyunca, 6 bin 317 şehit ve sayısız kahramanla istiklal için mücadele etti ve kazandı. Bağımsızlığa giden bu yolda dik duruşuyla aldığı ’Gazilik’ unvanını hakkaniyetle, bileğinin hakkıyla almıştır” dedi.
Mehmet Çelenk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar" sözleriyle tanımladığı kahramanlık destanı ile Antep’in 8 Şubat 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı 93 sayılı kanunla, “gazilik” unvanını aldığını ve bir şehrin adını değiştiren direnişin, tarihe altın harflerle yazıldığını hatırlattı.
“Unutmayacağız, unutturmayacağız”
Çelenk, “Tarihimiz her zaman bizim rehberimiz olmalı. Gaziantep’in kurtuluş mücadelesini unutmayacağız, unutturmayacağız. Bize bırakılan mirasa sahip çıkacak ve rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı ilelebet bu topraklar üzerinde dalgalandıracağız. Şairin de mısralarında bahsettiği gibi, ‘Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, Işık ışık, dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım” şeklinde konuştu.
“Gaziantep’liyim demenin onurunu yaşıyoruz”
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkan Çelenk, sözlerini sonunda ise, “Türkiye’de doğmak büyük bir şanstır ama Gaziantep’li olmak büyük bir ayrıcalıktır. Biz Gaziantep’liyiz demenin onurunu yaşıyoruz. Bize bu onuru yaşatan Atalarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP

07 Şubat 2020 Cuma

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