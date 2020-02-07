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3 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi cinayetinde yargılama yapıldı

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık seçimi kavgasına yönelik açılan duruşmada sanıklar yargılandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde mevcut mahalle muhtarının oğlu C.O. ile rakip muhtar adayı Süleyman Kaplan arasında çıkan tartışmada, Süleyman Kaplan (43), kardeşleri Adem Kaplan (29) ve Eyüp Kaplan (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri havaya uyarı ateşi ile etkisiz hale getirilen C.O. ise ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından muhtarlık seçimi kavgasına karıştığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Muhtarlık seçimi kavgasına ilişkin 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 8’i tutuklu 15 sanığın yargılanması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve ölenlerin yakınları katıldı. 2’inci duruşması görülen davada mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerini okudu.

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Cuma Oğuz (21), muhtar adayı Süleyman Kaplan’ın kendilerine hakaret ettiğini söyleyerek, "Karşımızda Süleyman Kaplan ve yakınları vardı. Daha sonra bize küfür ve hakaretler ettiler, 'sizin elinizden muhtarlığı alacağız' dediler. Sözlü tartışma yaşandı ve ayrıldık. Kardeşim de 'ayıp değil mi niye küfür ediyorsun' dedi tartışma ilerledi. Süleyman Kaplan, bunun üzerine yanındakilere 'vurun' dedi. Süleyman'a ateş ettim. Bu sırada Eyüp Kaplan bana saldırdı, boğuşurken ensemden de biri çekiştiriyordu. Eyüp'le birlikte yere yuvarlandık. Daha sonra Eyüp üzerimden kalktı, bu defa Adem Kaplan yerdeyken saldırdı. Boğuştuğumuz sırada elimdeki tabanca kazayla ateşlendi. Bizim dışımızda da bir çok silah sıkılıyordu, bu nedenle Adem'in benim silahımla mı orada ateş edenler tarafından mı vuruldu bilmiyorum" dedi.

Eski muhtar ve muhtar adayı tutuklu sanık Süleyman Oğuz da olayla ilgisinin bulunmadığını savunarak, "Oy kullanmaya gelenlerle sohbet ettim. Akşam üzeri saat 16.00 gibi oy kullanma işi bitti. Gözlemci bırakıp okulu boşaltmamız istendi. Yakınlarımla birlikte okulun bahçesine çıktık. Yaklaşık 200 metre ilerideki taziye evine gittik. Saat 17.30 gibi okuldan koşarak gelen biri 'okulda kavga var, jandarma Cuma'yı' vurdu' deyince koşarak okulun kapısından içeri girdim. Kalabalık vardı. Askerlere yöneldim, oğlumu soracaktım. Sonra birisi hastaneye götürüldüğünü söyleyince, yakınlarımla hastaneye gittik" diye konuştu.

Öldürülen muhtar adayı Süleyman Kaplan’ın eşi Gülizar Kaplan ise eşinin diğer muhtar adayı yakınları tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, "Eşim muhtarlığa adaylığa koyduğundan itibaren tehdit edildi. 30 Mart gecesi kaçırılmak istendiğini söyledi. Mevcut muhtar (tutuklu sanık Süleyman Oğuz), eşime 'ben her şeyi göze aldım, seni 1 Nisan'a çıkartmayacağız' dedi ve seçimi kaybedince de bunlar oldu. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme heyeti duruşmada 3 kişinin tahliyesine karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

GAZİANTEP

07 Şubat 2020 Cuma

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