Oto sanayi sitesi esnafından örnek davranış Esnafın dayanışması Türkiye'ye örnek oldu İş yeri yanan esnafa meslektaşları sahip çıktı

Gaziantep’te dükkanı yanarak kül olan oto sanayi esnafına diğer sanayi sitesi esnafı yardım ederek zararını giderdi.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde Mavikent Oto Sanayi Sitesi’nde iş yerinde çıkan yangınla maddi zarara uğrayan esnafa, diğer oto sanayi esnafı sahip çıktı. Kendi aralarında para toplayan esnaf, yangında küle dönen 3 aracı sahiplerinden satın alarak hem araç sahiplerinin hem de iş yeri yanan esnafın mağduriyetini giderdi. Esnafın destekleriyle, yangında hasar gören çevre iş yerlerinin zararı da karşılandı.

“Sanayi esnafı zararımızı karşıladı”

Çıkan yangından aracı kül olan İbrahim Tuncer, “İki gün önce arabamın burada yandığını söylediler. Geldiğimde ben gördüm arabamın yandığını gördüm. Sağolsunlar sanayi esnafı başkanı ve esnaf arkadaşlar toplanarak bize panik yapmayın zararınız karşılanacak dediler. Sonrasında bizim zararımızı karşıladılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Destek olan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum”

İş yeri küle dönen Mücahit Katırcıoğlu, kendisine destek olan meslektaşlarına teşekkür ederek, “Yangın buradaki bir araçtan çıkmıştı. Aracın deposunda benzin kaçırma sonucu olmuştu. Ondan iş yerimiz komple alev almış ve küle dönmüştü. Yani olay sırasında biz de içerdeydik, benim kardeşim de olay sırasında yaralanmıştı. Onun tedavisi de devam ediyor. Sonrasında da Şahinbey Oto Sanayi esnafı bir araya gelerek bize destek oldu. Ben destek olan tüm esnafımıza ve özellikle Şahinbey Oto Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Balcı teşekkür ediyorum. Hepsi sağolsun kısa sürede bizi ayağa kaldırdılar” şeklinde konuştu.

“Esnafımıza sahip çıkmak istedik”

Yaşadığı mağduriyet sonrası meslektaşlarına sahip çıktıklarını söyleyen Şahinbey Oto Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Balcı, destek olan esnaflar adına açıklamada bulunarak, “Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir şekilde buradaki bir iş yerimizde yangın çıkmıştı. Bu yangından 3 aracımız kullanılamayacak hale gelmişti. Sonrasında biz de buraya gelerek durumu görünce esnafımıza sahip çıkmak istedik. Araç sahiplerine de panik yapmanıza gerek yok, biz oto sanayi esnafı olarak bunun altından kalkarız dedik. Araç sahiplerine ve çevredeki hasar gören iş yeri sahiplerine zararlarını karşılayacağımızı söyledik. Çok şükür bütün oto sanayi esnafı olarak bir araya geldik ve yangında hasar gören araçları biz satın aldık. Sahipleriyle anlaşarak araçları noter huzurunda satın aldık. Bunu buradaki bin 16 esnafla beraber yaptık. Tüm ustalarımızla satın aldığımız araçları alarak hurdaya verdik. Ben destek olan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

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