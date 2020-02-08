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SANKO Sanat Galerisi’nde sergi Nuran Say, “Kam, kadın, dokuma üçlemesi” temalı 16’ncı kişisel ...

İHA

Ressam Dr. Öğretim Üyesi Nuran Say, Sanko Sanat Galerisi'nde, "Kam, Kadın, Dokuma Üçlemesi" temalı 16'ncı kişisel resim sergisini açtı.

SANKO Sanat Galerisi’nde sergi Nuran Say, “Kam, kadın, dokuma üçlemesi” temalı 16’ncı kişisel sergisini açtı Say: “Kendi kadın atalarımı resmedip gençlere tanıtmayı görev biliyorum”

Ressam Dr. Öğretim Üyesi Nuran Say, Sanko Sanat Galerisi’nde, “Kam, Kadın, Dokuma Üçlemesi” temalı 16’ncı kişisel resim sergisini açtı.
Sergi açılışında konuşan Dr. Öğretim Üyesi Ressam Say, “Türk kadını olarak kendi kadın atalarımı resmedip gençlere tanıtmayı görev biliyorum” dedi.
Ankara’daki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Say, yurtiçi ve yurtdışında Florida, Venedik, Paris, Tiran ve Ürdün’de çok sayıda karma resim sergisine katıldığını söyledi.
“İçinde doğduğum kültürün değerlerini dünyaya, kendi toplumuma ve gençlerimize aktarmak için resim bir araçtır” diyen Say, bu nedenle farklı bir teknik kullandığını kaydetti.
“Önce ülkemin kadınlarını yağlı boya, sulu boya ve kara kalem olarak resmediyorum. Sonra onların ürettikleri dokumalarla ya da ata inançlarıyla bütünleştiriyorum” diyen Say, kadın ataların ürettiği kirkitli dokumaların (halı, kilim, cicim, zili, susma) tek başına yaşam biçimi ve sanat eseri olduğuna vurgu yaptı.
Daha bilinçli ve gelişmiş toplumlar için annebaba ile eğitimcilere büyük görev düştüğüne dikkat çeken Say, “Resim benim için bir iletişim aracıdır. Geçmişi bilmeyen toplumlar, gününü yaşayamaz, geleceğini oluşturamaz. Bu nedenle geleceğimiz olan gençlerimize geçmişimizi gerek sanat gerekse tarih yoluyla doğru anlatmayı görev bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.
“Ben bir Türk kadınıyım bundan onur ve gurur duyuyorum. Kendi kadın atalarımı resmedip gençlere tanıtmayı görev biliyorum” diyen Say, sözlerini şöyle tamamladı: “Antep’e ‘Gazi’ unvanı verilişinin 99’uncu yıldönümünde Gaziantep’te bulunmaktan ve Sanko Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşmaktan gurur duydum. Kurtuluş mücadelesinde 6317 şehit veren, her türlü yokluğa, imkansızlığa rağmen düşmana teslim olmayan Antep’e ‘Gazi’ unvanı verilişinin 99’uncu yılı kutlu olsun. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, 6317 şehidimizi ve ülkemiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum”
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda ise, “Böylesi önemli bir sergiyi çok anlamlı buluyorum. Nuran Hocam’ı yıllardır sosyal medyadan takip ediyorum. Sergisine ilk kez katılma imkanı buldum. Dünyada evrensel olmanın yolu kendi geçmişini bilmekten geçiyor. Böyle değerli sanatçıyı Gaziantep'te ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz, sergisini sanatseverlerle buluşturduğu için tebrik ederim” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Sanko Sanat Galerisi’nin 2004 yılından bu yana sanatçıların hizmetinde olduğunu anımsatan Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu da Türkiye genelinde bilinen elit bir galeri haline geldiklerinin altını çizdi.
Konuşmalardan sonra Dekan Prof. Dr. Zuhal Arda, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Nuran Say’a takdim etti.
Nuran Say’ın 25 eserinin yer aldığı sergi, Sanko Sanat Galerisi’nde, 28 Şubat’a kadar her gün 10.00 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Kam, Kadın, Dokuma Üçlemesi
Kam: Türklerin gök tengiri inancına göre, Tengiri tarafından seçilmiş kişiye verilen isim. Görevi: Seçilmiş “Kut” luk verilmiş lider ile Tengiri arasında bilgi taşımak. Kandaş toplulukları bir arada tutmak. Ata ruhlardan aldığı bilgileri insanlarla paylaşmak. Şifa bilgileri vermek. Manyak: Kamların ata ruhlardan aldıkları talimatlarla hazırlayıp dini ritüeller sırasında giydikleri elbise. Dokuma: Türklerin her alanda kullandıkları ürün. Mimari, duvar resmi, mobilyası, koruyuculuğu temsil eden, yün, keçi kılı, gibi malzemelerden “ıstar” tezgahında kirkitle sıkıştırılarak elde edilen kullanım araçları. Kadın: Türklerde ata, ana saygın kişi. Kam, Kadın, Dokuma ayrılmaz bir bütün. Anadan kıza aktarılan sözlü bilgi, tekrar edilerek üretilen dokumalar.
Nuran say
Kastamonu’da 1957 yılında dünyaya gelen Say, 19861987 İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Ana Sanat Dalından mezun oldu. 19871988 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Bölümüne, Tekstil Tasarım ve Temel Tasarım derslerini vermek üzere Öğretim Görevlisi olarak atandı. 19901991 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı Marmaris Yöresi Kirkitli Düz El Dokumaları konulu yüksek Lisans, 19981999’da Niğde Bor İlçesi Bekdik Kilimleri isimli tezi ile doktora programını tamamladı. Resim Eğitimi Konusunda uzmanlaşarak 20022003 Yılında Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atandı. Bölümünde verdiği derslerin yanı sıra, Ankara, Kastamonu, Çankırı, Alanya, İstanbul, Bulgaristan ve Gürcistan’da 15 kişisel resim sergisi açtı. Yurt içi ve yurt dışında Florida, Venedik, Paris, Tiran ve Ürdün’de çok sayıda karma resim sergisine katıldı.
Kültür Bakanlığı DÖSİM Uzmanlar Kurulu üyeliği, AKM Arış ve Gazi Eğitim Dergisi, hakem kurul üyeliği yaptı. Yurt içi ve dışında özel, resmi kurum ve kuruluşların koleksiyonlarında çalışmaları bulunan Say, makale, kitap, bildiri, konferans, proje, alan araştırmaları, hakemlik görevleriyle de bilimsel ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir. GESAM ve SAKÜDER üyesi, özgün eser TÜBİTAK ödülü sahibidir.

GAZİANTEP

08 Şubat 2020 Cumartesi

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