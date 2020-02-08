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Firmalar PENTEX Fuarı’nı değerlendirdi

İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, (MHGF) Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ve KOSGEB destekleriyle PENTEX 9. Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'na katılan firma temsilcileri fuarın güzel geçtiğini ve çok sayıda iş bağlantısı kurduklarını söylediler.

Firmalar PENTEX Fuarı’nı değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, (MHGF) Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ve KOSGEB destekleriyle PENTEX 9. Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’na katılan firma temsilcileri fuarın güzel geçtiğini ve çok sayıda iş bağlantısı kurduklarını söylediler.
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 0508 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen fuara katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren firma temsilcileri, organizasyon için GSO, MHGF, PENKON, KOSGEB kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiler.
Sektörümüz her geçen gün büyüyor
Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) Başkanı Reis Reisoğlu yaptığı değerlendirmede 1992 yılından beri Reis Konfeksiyon olarak konfeksiyon imalatı yaptıklarını belirterek, “Bu fuara 9’uncu kez katılıyoruz. Firmamızda şu an çocuk giyimi yapıyoruz. Sektörümüz her geçen gün büyüyor. Dünyanın birçok ülkesine ürün satıyoruz. Sektörümüz Gaziantep’e ciddi anlamda katkı sağlıyoruz. Triko, konfeksiyon ve penye çok ciddi anlamda şehrin yükünü çekiyor. 1 milyon lirayla 1000 işçi çalıştıran bir sektörüz. Şehrin bütün dinamiklerine her anlamda katkı sunuyoruz. Çok küçük karlarla çok ciddi üretimler yapıyoruz. Fuara ciddi anlamda katılım var. Fuarımızın yüzde 90’ını Gaziantepli firmalar oluşturuyor. Daha önceki fuarlarımıza yabancılar çok katılıyordu. Ancak geçen yılki fuara göre Fuarımız yüzde 50 daha da büyüdü ve başarılı bir fuar oldu” dedi.
Gaziantep Sanayi Odası’na ayrıca teşekkür
Şahin Konfeksiyon’un sahibi İbrahim Halil Kurt da, 1985 yılından buyana üretim yapan Şahin Konfeksiyon'un üçüncü kuşak temsilcisi olduklarını belirterek, “PENTEX Fuarına katılmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Fuara en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize. PENTEX son 2 yıldır çok ilgi görüyor. Fuarımıza gelen yabancı heyet ve ziyaretçiler bizi daha da mutlu etti. Rus alım heyeti organizasyonu düzenleyen Gaziantep Sanayi Odası’na da ayrıca teşekkür ediyorum. Yabancı pazarlara açılabilme noktasında destek talep ediyoruz. Çünkü üretim aşamasında çok iyiyiz. Gaziantep’in tanıtımı konusunda eksik kalıyoruz. Bundan dolayı yabancı pazarlarla buluşturabilirsek gayet mutlu oluruz” şeklinde konuştu.
İnşallah bu başarımızı daha da artırırız
Fuarda bu yıl değişik bir yerleşim planı olduğunu ve bu durumdan memnun kaldıklarını anlatan A.L.G Tekstil’in sahibi Ali Gözcü ise, “Yurtdışı bizim için çok önemli ve yurtdışına daha çok odaklanmalıyız. Fuarımız güzel geçti. İnşallah bu başarımızı daha da artırırız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” görüşlerine yer verdi.
Gaziantep'te çok kuvvetli bir müşteri potansiyeli bulunuyor
Fuara İstanbul’dan katılan Enisse Women Tekstil’in sahibi Cihan Genceroğlu ise İstanbul’da imalatcı firma olduklarını, Gaziantep'e gelmelerindeki sebebin kentte çok kuvvetli bir müşteri potansiyeli bulunmasının olduğuna dikkati çekerek, “PENTEX Fuarına tavsiye üzerine katıldık. Hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak buradaki ilgi alakadan dolayı memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çok güzel dönüşler aldık. Herhangi bir sıkıntı yok. Gerçekten çok memnunuz. Bundan sonra da inşallah katılmak istiyoruz. Gaziantep bereketli sanayisiyle, gastronomisiyle çok güzel bir şehir. Bu kente gelmekten dolayı çok memnunum. Gaziantep Sanayi Odası’nın fuar işine çok değer verdiğini gördüm. Firmalarla ilgilenmeleri, verdikleri emek gayet güzel. Herkes görevini fazlasıyla yapıyor. Bütün GSO yönetimine ve fuarın düzenlenmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Alternatifli ürünler geliştirerek çok daha güzel sonuç aldık
Fuara Konya’dan katılan Dursun Gülbebe’nin sahibi Mehmet Gül, 2015 yılından beri Gaziantep fuarlarına aralıksız katıldıklarını kaydederek, “Bu 6’ncı yılımız. Bu seneki fuar daha güzel ve daha verimli geçti. Çünkü bu kriz döneminde daha iyi bir hazırlık yaparak farklı düşündük. Krizin arkasına sığınmayarak daha alternatif ürünler geliştirerek çok daha güzel sonuç aldık. Fuara katılan firmalara, bizi tercih eden esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep olarak gerçekten başarılı bir organizasyon yapılmış. Önümüzdeki yıllardaki fuarların daha da verimli geçmesini diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

08 Şubat 2020 Cumartesi

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