Rektör Gür'den iftiralara sert yanıt “Üniversitede tek bir yakınım çalışmıyor”

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, sosyal medyada şahsı ve GAÜN ile ilgili dolaşan iddiaları sert bir dille cevaplandırdı.

Gür, "3.5 yıllık rektörlük dönemimde hak ve adaletten ayrılmadan, açık ve şeffaf bir yönetim sergiledim. Yanlışa bulaşmadım. Veremeyeceğim hiç bir hesabım yok. Üniversitede akademik ve idari kadroda tek bir yakınım çalışmıyor. Üniversitemize hayırsever ve işadamları tarafından bağış yapılmamaktadır. Yani, hayırsever işadamları tarafından bağışlanan parayla alınan otomobile bindiğim de iftiradır. Bu iftirayı atanları ispata davet ediyorum. İspat etmezlerse her türlü hakareti kabul etmiş olurlar" dedi.

Üniversitede tek bir yakınım çalışmıyor

Twetter üzerinden yaptığı açıklamada, Gaziantep Üniversitesi ile Endonazya'nın ileri gelen üniversiteleri arasında eğitim işbirliği anlaşmaları için bu ülkede bulunduğunu, saat farkı nedeniyle de iddialardan geç haberdar olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, kamuoyunun doğru bilgilendirmesine yönelik olarak yaptığını belirttiği açıklamada, "Öncelikle şunu belirteyim; Gaziantep Üniversitesi'nde ne idari, ne de akademik kadroda tek bir yakınım çalışmıyor. Bu iftiraların nedeni, geçtiğimiz hafta 2019'u üniversitemiz açısından değerlendirdiğimiz basın toplantısında paylaştığımız güzel gelişmelerin, yerel ve ulusal basında geniş bir şekilde yer bulması ve bu bilgilendirme sonucu her kesimden aldığımız olumlu tepkilerdir. 2 Ağustos 2016'da rektörlük görevine atandığımdan günümüze kadar 432 si öğretim üyesi (yeni atama veya ünvanda yükselme), 100 ü öğretim elemanı (araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi) olmak üzere toplam 532 kadro ilana çıktı. Dolaşıma sokulan listenin aksine, paylaştığım belgelerden anlaşılacağı gibi dönemimde ataması yapılanlardan sadece 4'ü personel yakınıdır. Listede ismi geçenlerden birisi ise personel yakını değildir. Diğerlerinin ataması da daha önce yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Hukuksuz hiç bir işimiz yok

Bilgilendirme mesajlarının devamında, Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi'nde bulunan GÖV kardeşlerin atanma tarihlerinin listede açık olarak yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Gür, "Bu kişilerin benim rektörlük dönemim ile hiçbir ilgileri bulunmamaktadır. Geçmişte üniversitemiz kadrosunda yer alanları hukuken ayırmak mümkün olmadığına göre biraz insaf. 3,5 yıllık rektörlük dönemimde tüm akademik atamalarda hukuk ve hakkaniyet üzerine işlem yaptım. Bahsedilen 4 akademik personelin de atamaları tamamen hukuk ve ilan şartları çerçevesinde yapılmıştır. Rektörlüğüm döneminde ilana çıktığım kadroların 532'sinin, 4' üne bir öğretim üyesinin yakını hak ettiği ve şartları tuttuğu için atanmış olmasına rağmen, kasti olarak böyle yalan ve iftiralar üreterek büyük bir kurumu karalamak akıl, izan ve ahlak ile bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

Hayırsever değil, kamu bankası bağışı

Hayırseverler tarafından Gaziantep Üniversitesi Vakfı'na yapılan bağış parasıyla makam otomobili alındığı iddiasının da yalan olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Gür, "Öncelikle şunun bilinmesini istiyorum. Gaziantep Üniversitesi Vakfı'na hayırseverler ve işadamları tarafından kesinlikle bağış yapılmamaktadır. Yani böyle bir bağış ve o bağışla alınan otomobil yoktur. Devletin diğer kurumlarında da olduğu gibi, bir kamu bankası tarafından rektörlük hizmetinde kullanılmak üzere bir Mercedes araç alınarak üniversite vakfına bağış yapılmıştır. İddia edildiği gibi 1 milyon değil, 500 bin TL değerindeki bu araç, hayırsever işadamları tarafından alınmamıştır. İki yıl önce FETÖ yandaşları tarafından dile getirilen bu alçakça iftira, devletin kurumları tarafından detayla incelenmiş, herhangi bir sorun görülmemiştir. Bunun böyle olduğu bilindiği halde, çaresizlik ve acizlikten aynı iftiralar ısıtılıp tekrar servis edilmektedir. Öğrencilerin bursları ile hiçbir ilgisi olmadığı ve tamamen hukuki olduğu halde, bu iftirayı atarak toplumu manipüle etmeye çalışmak, en basit haliyle ahlak yoksunluğudur. Bu iftirayı atanları ispata davet ediyorum. İspat etmezlerse her türlü hakareti kabul etmiş olurlar. Unutulmamalıdır ki, bu bağışlar şahıslara değil kuruma yapılır. Kim kurumun başında olursa, o kullanır ve görevi bitince yeni bir idareciye devredilir. Dolayısıyla, bu kullanım yönetici makamı ile ilgilidir. Kaldı ki, vakfımız, dar gelirli 100'ün üzerinde öğrencimize her ay 300 TL karşılıksız burs vermekte, 585 kısmi zamanlı çalışan öğrencimize ayda 500 TL destek sağlanmakta, 600 dar gelirli öğrencimiz ise yemek bursu imkanından ücretsiz olarak yararlandırılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Hakkaniyetten ayrılmadım

3.5 yıllık rektörlük döneminde hak ve adaletten ayrılmadan, açık ve şeffaf bir yönetim sergilediğini, yanlışa bulaşmadığını, kendisinden emin olduğu için de atılan iftira ve yazılan yalan haberlere kulak asmadığını belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Çünkü, veremeyecek hiçbir hesabımız bulunmamaktadır. 15 Temmuz hain işgal girişimi sonrası atandığım rektörlük görevi sırasında ayağına bastığımız terör yandaşları, menfaatlerine engel olduklarımız, bilerek veya bilmeyerek bunlara destek olanlar bilsinler ki hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Gerçekler apaçık ortada iken, doğru bilgi arayışında olmadan ve araştırmadan bu iftiraları atanlar ve bilerek veya bilmeyerek yayanlar, kamuoyunu yanıltmaya çalışanlar öncelikle etik ve ahlaki durumlarını sorgulamalıdırlar. Biz kendimizden eminiz ya siz" diye konuştu.

