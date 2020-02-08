Gaziantep'te doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası

GAZİANTEP'te, özel hastanede 3'üncü çocuğunu dünyaya getiren Cennet Damar (35), doğum sırasında gelişen komplikasyon sonucu alındığı ameliyatta hayatını kaybetti. Genç kadının eşi Yusuf Damar, doktor ve hastaneyi ihmalle suçlayarak, savcılığa şikayetçi olacağını söyledi.

Üçüncü çocuğuna 9 aylık hamile olan Cennet Damar'ın dün doğum sancısı tuttu. Eşi Yusuf Damar tarafından yaşadıkları Binevler Mahallesi'ndeki özel hastaneye götürülen genç kadın, kız bebek dünyaya getirdi. Ancak doğum sonrası alındığı ameliyatta yaşamını yitirdi.

Yusuf Demir, doğum sonrasında gelişen komplikasyona rağmen doktorların eşini bırakıp gittiğini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Eşinin ameliyata akşam saatlerinde alındığını belirten Yusuf Damar, "Hastaneye polisler gelince, kapıyı zorlayarak ameliyathaneye girdim ve eşimin cansız bedenini gördüm" dedi.

'EŞİMİ AMELİYATHANEDE BIRAKIP GİTMİŞLERDİ'

Yusuf Damar, yaşananları şöyle anlattı:

''Dün sabah hastaneye giriş yaptık. Eşime sancı iğnesi verdiler. 'Bir sıkıntı yok' dediler. Doğum oldu. Çocuğu getirip, odaya yatırdılar. Eşimi sorduğumda doktor, 'kanaması var ama hallettik, 10 dakika sonra hastanızı getirirler' dedi. Hemşireler de durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ancak geçen süreye rağmen eşim getirilmedi. Tekrar sorduğumda da doktor, kaygılanmamızı ifade etti. Doktor, ameliyathaneye girdi sonra çıkmadı. Sorduğumuza hep müdahalenin devam ettiği söylendi. Sonra da eşimi acil ameliyata aldılar. Saat 22.00 sıralarında polisler geldi ve biz eşimin vefat ettiğini anladık. Kapıyı zorlayarak içeri girdiğim de eşimi ameliyathanede öylece bırakıp, kaçmışlar. Biz şikayetçi olacağız'' dedi.

'DOKTORLAR HASTAYI TERK ETMEDİ'

Hastane yetkilileri ise, kadının doğum sırasında beklenmedik bir şekilde gelişen komplikasyon nedeniyle ameliyata alındığını, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, doktorların hasta ve hastaneyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını savunarak, ailenin taşkınlık çıkardığını bu sebeple polis ekiplerinin geldiğini, oluşan hasar nedeniyle de şikayetçi olduklarını söylediler.

Cennet Damar'ın, Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.



GAZİANTEP 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

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