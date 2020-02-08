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Nizip Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu oldu

İHA

59 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil eden Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim MerkeziKickBoks önemli bir başarıya imza attı.

Nizip Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu oldu

59 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası’nda Gaziantep’i temsil eden Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim MerkeziKickBoks önemli bir başarıya imza attı.
20192020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen şampiyonaya damgasını vuran Gaziantep, Spor Şehri Gaziantep olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Başarılı karşılaşmalardan hakkıyla üstünlük elde eden Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi sporcularından kendi kategorilerinde erkeklerde Sadin Şahin Gençler A Point fighting 74 kg Altın Madalya, kızlardan Nazmiye Arslan Gençler B Point fighting 60 kg Altın Madalya, yine kızlardan Ebru Zor Gençler B Point fighting 55 kg Bronz Madalya kazandı.
Toplamda Gaziantep’e üç altın iki bronz madalya kazandıran sporcuları Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.

GAZİANTEP

08 Şubat 2020 Cumartesi

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