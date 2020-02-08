Gaziantep’te terör operasyonu: 1 tutuklama

Gaziantep’te Heyeti Tahrir Şam Cephesi/Fetih El Şam Cephesi/El Nusra Cephesi’ne (HTŞ/FEC/ENC) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca HTŞ/FEC/ENC’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GAZİANTEP
08 Şubat 2020 Cumartesi
- İMSAK 05:59
- GÜNEŞ 07:21
- ÖĞLE 12:50
- İKİNDİ 15:43
- AKŞAM 18:09
- YATSI 19:25