Gaziantep'te terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te terör örgütü 'HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´nca, HTŞ/FEC/ENC'ye 'Fetih El Şam Cephesi / El Nusra Cephesi / Heyet-i Tahrir Şam Cephesi (FEC/ENC/HTŞ) - El Kaide / Huraseddin Tugayları (Had Grubu)' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı. Adı açıklanmayan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP
08 Şubat 2020 Cumartesi
- İMSAK 05:59
- GÜNEŞ 07:21
- ÖĞLE 12:50
- İKİNDİ 15:43
- AKŞAM 18:09
- YATSI 19:25