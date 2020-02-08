Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan (59) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Gaziantep Çevreyolu'nda meydana geldi. Küsget'ten Yeşilkent yönüne giden İbrahim Doğan idaresindeki 33 HD 652 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İbrahim Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
GAZİANTEP
08 Şubat 2020 Cumartesi
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