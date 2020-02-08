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Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak Okuma-yazma kurslarındaki faaliyetler aralıksız sürüyor 4 bin 892 ...

İHA

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye genelinde 'okumayazma bilmeyen kalmasın' sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında her ay çok sayıda yetişkine okumayazma öğretiyor.

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak Okuma-yazma kurslarındaki faaliyetler aralıksız sürüyor 4 bin 892 kişiye okuma-yazma öğretildi

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye genelinde ‘okumayazma bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında her ay çok sayıda yetişkine okumayazma öğretiyor.
Yetişkinlerin okumayazma bilmemelerinden kaynaklı yaşadıkları sorunların önüne geçmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonluğunda ‘okumayazma bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında her geçen gün okumayazma öğrenenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği okumayazma faaliyetleriyle ilçede ikamet eden 4 bin 892 yetişkine aile merkezleri bünyesinde açtığı kurslarla okumayazma öğreten Şehitkamil Belediyesi, bu konudaki faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. Açılan kurslarda sadece okumayazma değil, matematik bilgisi de veriliyor.
Rabia Aile Merkezi’nde açılan okumayazma kursunda 15 kursiyer, okumayazma kursundan yararlanıyor. Okumayazma bilmedikleri dönemde özellikle hastanede ve ulaşımda çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden kursiyerler, artık sorun yaşamayacakları için şimdiden mutlu olduklarını ifade ettiler.
Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
Açılan kursa ilişkin açıklamada bulunan Rabia Aile Merkezi OkumaYazma Kursu Öğretmeni Medine Şahin, “Birinci kademe okumayazma eğitimi veriyoruz. 15 kursiyerimiz kurslarımıza katılıyor. Eğitimlerimizi düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Kursiyerlerimiz birinci kademeden başlayıp, ikinci kademe ve daha sonra ilkokul belgesi almaya hak kazanıyor. Kursiyerlerimiz, daha sonra açık öğretime kayıt yaptırıp ortaokul, lise hatta üniversiteye kadar ilerleye biliyorlar. Kursiyerlerimiz, eğitimlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Gerçekten çok azimliler, onların azmini gördükçe bizler de eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda emeği geçen başta Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine şahsım ve kursiyerlerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Tek başıma hastaneye dahi gidemiyordum
Okumayazma bilmemeden kaynaklı çok zorluk yaşadığını kaydeden kursiyer Fatma Arıkan, “Küçükken, aile okula göndermedi. Okumayazmam hiç yoktu. Evlendim, çocuk sahibi olduktan sonra da herhangi bir yere gittiğimde okumayazma bilmediğim için çok zorluklar yaşıyordum. Tek başıma hastaneye dahi gidemiyordum. Gerçekten büyük sıkıntılar çekiyordum. Ailemin desteği ve ‘eğitimin yaşı yoktur’ anlayışıyla Şehitkamil Belediyemizin okumayazma kursuna başladım. Burada hocamız sayesinde okumayazmayı öğrendim. Sağ olsun hocamız, bizimle yakından ilgileniyor. İnşallah önce ilkokul, ortaokul ve lise diplomasını almayı hedefliyorum. Bunu başaracağıma da inanıyorum. Hocamıza, bize vermiş olduğu eğitimlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımıza da bizlere böylesine anlamlı bir kursu açtığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

08 Şubat 2020 Cumartesi

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