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Hokey Süper Ligi sona erdi Hokey Süper Ligi'nde şampiyon ve küme düşen takımlar belli oldu

İHA

İlk etabı 1621 Kasım 2019 tarihleri arasında Zonguldak'ta 2. etabı ise 38 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya'da tamamlanan 20192020 Sezonu Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi sona erdi.

Hokey Süper Ligi sona erdi Hokey Süper Ligi'nde şampiyon ve küme düşen takımlar belli oldu

İlk etabı 1621 Kasım 2019 tarihleri arasında Zonguldak’ta 2. etabı ise 38 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya’da tamamlanan 20192020 Sezonu Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi sona erdi.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan son maçların ardından 20192020 Sezonu Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig kupa töreni düzenlendi. Törende Federasyon Başkanı Sadık Karakan ve protokol geçtiğimiz ay Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası C2’de ikinci olan milli takımda bulunan sporculara çiçek ve sertifikalarını takdim etti. Milli sporculara ödül takdiminin ardından Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig’de bireysel ödül kazanan sporculara ödülleri verildi.

Gol kraliçesi ve en iyi oyunculara ödül
20192020 Sezonu Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig’de Gol Kraliçesi olan Fatma Songül Gültekin’e (Atılım Muğla Olimpik), En İyi Kaleci, seçilen Selin Güzeller’e, En İyi Oyuncu ödülünü almaya hak kazanan Perihan Küçükkoç (Gaziantep Polisgücü ) ve Sinem Alpakan’a ( Gaziantep Polisgücü) ödüllerini Federasyon Başkanı Sadık Karakan takdim etti.

Gaziantep Polis Gücü Şampiyon oldu
20192020 Sezonu Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig’de 3. olan Gaziantep Doruk SK’ya kupa ve madalyalarını Hollanda Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Haike Blaauw takdim etti. 20192020 Sezonu Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig’de 2. olan Bolu Belediyesi SK’ya kupa ve madalyaları THF Yönetim Kurulu Üyeleri Mahir Oktay ve Mehmet Kaplan tarafından verildi.
20192020 Sezonu Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig’de Şampiyon olan Gaziantep Polisgücü SK’ya kupa ve madalyalarını Federasyon Başkanı Sadık Karakan ve Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak takdim etti.
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, kupa töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de hokey sporunun yükselişe devam ettiğini belirterek, “Turnuvamıza katılan tüm kulüplerimize, sporcularımıza, teknik heyetlere ve hakemlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Küme düşen takımlar belli oldu
Turnuva sonunda ligin son sıralarında yer alan Buca Halk Eğitim, Diyarbakır Kayapınar ve VMY Kahramanmaraş Kulübü Süper lige veda etti.
Kadınlar Salon Süper Lig’de sıralama şu şekilde oluştu: Gaziantep Polisgücü, Bolu Belediyesi, Gaziantep Doruk, Atılım Muğla Olimpik, Kırıkkale GSK, Zonguldak Gençlik Merkezi, Nizip Halk Eğitim, Nizip GSK, Buca Halk Eğitim, Diyarbakır Kayapınar, VMY Kahramanmaraş.
Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig’de Şampiyon olan Gaziantep Polisgücü 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

GAZİANTEP

08 Şubat 2020 Cumartesi

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