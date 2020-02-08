Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı

'Babam ve ben'

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TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankların taşındığı TIR'lar ve askeri araçlardan oluşan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Konvoyun Hatay üzerinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen üzerleri branda ile kapatılan obüs ve tankların taşındığı TIR'lar ile askeri araçlardan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. Hatay'a giden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.



GAZİANTEP 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

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