Suriye sınırına araç sevkiyatı hız kazandı

'Babam ve ben'

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TSK'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin birçok il ve birliklerinden gönderilen yaklaşık 7 tane zırhlı (Obüs) araçlar tır üzerinde İslahiye ilçesinden geçerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan sınır birliklerine doğru devam etti. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.

Sevkiyatın İdlib bölgesindeki Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

GAZİANTEP 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:59

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