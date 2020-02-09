Suriye sınırına araç sevkiyatı hız kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Suriye sınırına araç sevkiyatı hız kazandı

İHA

TSK'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız devam ediyor.

Suriye sınırına araç sevkiyatı hız kazandı

TSK'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız devam ediyor.
Türkiye'nin birçok il ve birliklerinden gönderilen yaklaşık 7 tane zırhlı (Obüs) araçlar tır üzerinde İslahiye ilçesinden geçerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan sınır birliklerine doğru devam etti. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.
Sevkiyatın İdlib bölgesindeki Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

GAZİANTEP

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı
Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı (2)
YEREL HABERLER Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı (2)
Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı
Suriye sınırına tank ve obüs sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına tank ve obüs sevkiyatı
Hokey Süper Ligi sona erdi Hokey Süper Ligi'nde şampiyon ve küme düşen takımlar belli oldu
YEREL HABERLER Hokey Süper Ligi sona erdi Hokey Süper Ligi'nde ...
Gazilik kupası’nda hava atışı yapıldı Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu: “Her yıl tekrarlanan heyecan” Parkede 35 farklı okuldan 525 sporcu forma giyecek
YEREL HABERLER Gazilik kupası’nda hava atışı yapıldı Şehitkamil ...
Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak Okuma-yazma kurslarındaki faaliyetler aralıksız sürüyor 4 bin 892 kişiye okuma-yazma öğretildi
YEREL HABERLER Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak Okuma-yazma ...
SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu: “Bronşitte teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu: “Bronşitte ...
Polisgücü, Süper Lig şampiyonu Polisgücü’nden çifte şampiyonluk
YEREL HABERLER Polisgücü, Süper Lig şampiyonu Polisgücü’nden çifte ...
Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep'te terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklandı
Gaziantep’te terör operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep’te terör operasyonu: 1 tutuklama
Nizip Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Nizip Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu oldu
Teniste başarı sağlayan cevizli köyü öğrencilerine destek
YEREL HABERLER Teniste başarı sağlayan cevizli köyü öğrencilerine ...
Gaziantep’in Gazilik Unvanı verilmesinin 99. Yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep’in Gazilik Unvanı verilmesinin 99. ...
Gaziantep'te doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası
YEREL HABERLER Gaziantep'te doğumdan sonra ölen kadın için ihmal ...
Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası
YEREL HABERLER Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası
Minik öğrencilere meslek tanıtımı
YEREL HABERLER Minik öğrencilere meslek tanıtımı
Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Rektör Gür'den iftiralara sert yanıt “Üniversitede tek bir yakınım çalışmıyor”
YEREL HABERLER Rektör Gür'den iftiralara sert yanıt “Üniversitede ...
Firmalar PENTEX Fuarı’nı değerlendirdi
YEREL HABERLER Firmalar PENTEX Fuarı’nı değerlendirdi
Gaziantep Polisgücü Avrupa sahnesine çıkıyor Gaziantep Polisgücü Avrupa devleri ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü Avrupa sahnesine ...
SANKO Sanat Galerisi’nde sergi Nuran Say, “Kam, kadın, dokuma üçlemesi” temalı 16’ncı kişisel sergisini açtı Say: “Kendi kadın atalarımı resmedip gençlere tanıtmayı görev biliyorum”
YEREL HABERLER SANKO Sanat Galerisi’nde sergi Nuran Say, “Kam, ...
Oto sanayi sitesi esnafından örnek davranış Esnafın dayanışması Türkiye'ye örnek oldu İş yeri yanan esnafa meslektaşları sahip çıktı
YEREL HABERLER Oto sanayi sitesi esnafından örnek davranış Esnafın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X