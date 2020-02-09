3 bin 212 araç kontrol edildi

Gaziantep'te yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 212 araç kontrol edilirken, 46 araç trafikten men edilerek 2 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep'te 8 Şubat 2020 Cumartesi günü il merkezi ve şehirlerarası karayollarında trafik kontrolleri yapıldı. Ekipler tarafından yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 212 araç kontrol edilirken 46 araç trafikten men edilerek 2 sürücü belgesine de el konuldu.

Kontroller kapsamında trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 13 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 313 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 170 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 3 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 6 yayaya trafik ışıklarına uymamaktan, 182 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 695 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

GAZİANTEP 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.