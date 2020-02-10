Suriye sınırına tank sevkiyatı

TÜRKİYE´nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı askeri konvoy Gaziantep´in İslahiye İlçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan TIR´lar, askeri malzeme ve personel taşıyan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında İslahiye´ye ulaştı. Konvoy İslahiye-Hassa karayolundan Hatay yönüne devam etti. Konvoydaki tankların Cilvegözü Sınır Kapısından geçtikten sonra Suriye´deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
GAZİANTEP
09 Şubat 2020 Pazar
- İMSAK 05:59
- GÜNEŞ 07:20
- ÖĞLE 12:50
- İKİNDİ 15:44
- AKŞAM 18:10
- YATSI 19:26