Gaziantep'te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara operasyonu yaptı. Bu kapsamda, Şehitkamil ilçesi sınırlarındaki GaziantepŞanlıurfa Otoban'ında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli şahıs da yakalanırken şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.

GAZİANTEP 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:58

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