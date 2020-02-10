17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüler

Gaziantep’te bir parkta kimliği belirsiz kişi ve kişilerce bıçaklanan 17 yaşındaki Samet Çalışkan hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi Çamlık Parkı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sinemaya gideceğini söyleyerek eniştesinden kendisini AVM’ye bırakmasını isteyen 17 yaşındaki Samet Çalışkan, Çiksorut'taki evinden eniştesiyle beraber çıktı. Saat 19.30 sıralarında eniştesi tarafından AVM’nin önüne bırakılan Çalışkan, akşam saat 20.30 sıralarında Çamlık Parkı içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanmış halde bulundu. Samet’in inlemesini fark eden vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırdı. 17 yaşındaki Samet Çalışkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sanayide bir kaportacı ustasının yanında çalıştığı öğrenilen Samet Çalışkan’ın cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, Samet Çalışkan'ı bıçaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GAZİANTEP 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:58

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