'Babam ve ben'

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Gaziantep’te kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağdaş, Şenyurt ve Güzelvadi Mahallelerinde Kapkaç, Evden Hırsızlık ve çalıntı hırsızlık malzemelerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslarla birlikte çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlere sonrası adli makamlara sevk edilirken, çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

GAZİANTEP 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:58

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