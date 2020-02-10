Arkeolog Merve'nin intiharına neden olan eserlerin sayımı devam ediyor

GAZİANTEP'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eksik tarihi eserleri zimmetine geçirmesi için mobbinge uğradığı öne sürülen arkeolog Merve Kaçmış'ın (33), intiharının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında müzede başlatılan envanter sayımı devam ediyor. Soruşturmada, müze müdürü E.Ö. ile 2 uzman, görevden uzaklaştırılmıştı.

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2 yıldır görev yapan arkeolog Merve Kaçmış, izin alıp, memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evine gitti. Genç arkeolog, 13 Ocak günü ağabeyinin 8'inci katındaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Yakınları, Merve Kaçmış'ın, müzeden kayıp olan tarihi eserleri zimmetine alması yönünde mobbinge maruz kaldığını, bu nedenle psikolojisinin bozulup intihar ettiği öne sürdü.

Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharı ile ilgili adli soruşturma başlatılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da iddiaları mercek altına aldı. Bakanlık tarafından başlatılan soruşturmada, Zeugma Mozaik Müzesi'ne müfettiş gönderildi. Soruşturma kapsamında, müze müdürü E.Ö. ile 2 uzman görevden alınırken, Merve Kaçmış'ın 'Pişmiş Toprak Eserler'i görevden ayrılan personelin zimmetinde olmasına rağmen zimmetine alması yönünde baskıya maruz kaldığı öne sürüldüğü müzede tarihi eserlerin sayımının devam ettiği öğrenildi.



GAZİANTEP 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:11

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.