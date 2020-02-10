(Görüntülü) Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

'Babam ve ben'

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SURİYE'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) şehadet haberi Gaziantep´teki ailesine ulaştı.Selahattin Eyyubi Mahallesinde yaşayan Süreyya Hasan Açıkgöz çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.Bekar olduğu öğrenilen Şehit İbrahim Halil Açıkgöz´ün cenazesinin, yarın Gaziantep´te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.



GAZİANTEP 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:58

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