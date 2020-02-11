İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.
İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaeddin Nakıboğlu Camii'ne getirildi. Şehit Açıkgöz, camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent protokolü, askeri yetkililer, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri, şehidin babası Hasan Açıkgöz, annesi Süreyya Açıkgöz, kardeşleri, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sırasında şehidin babası, annesi ve diğer yakınları gözyaşlarını tutamazken şehidin küçük kardeşi ve amcası da asker selamı verdi. Şehidin diğer yakınları ise törendeki askerlere sarıldı. Törene katılan vatandaşlar tekbirler eşliğinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.
Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Açıkgöz'ün cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitlikte defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı Sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 ...
GKV’den 4 şampiyonada 4 şampiyonluk GKV Basketbol takımı, bir kez daha namağlup şampiyon oldu
YEREL HABERLER GKV’den 4 şampiyonada 4 şampiyonluk GKV Basketbol ...
Gaziantep'te yer işgallerine fırsat verilmiyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te yer işgallerine fırsat verilmiyor
Gaziantep'te yeni bir yetişkin eğitimi projesi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yeni bir yetişkin eğitimi projesi
Korona virüsünün panzehiri paça çorbası Paça çorbası korona virüse karşı koruma kalkanı Paçacılardan Canan Karatay'ın açıklamaların destek
YEREL HABERLER Korona virüsünün panzehiri paça çorbası Paça çorbası ...
Polisten karbonmonoksit gazı uyarısı
YEREL HABERLER Polisten karbonmonoksit gazı uyarısı
Gribin doğal ilacı 'soğan kebabı'
YEREL HABERLER Gribin doğal ilacı 'soğan kebabı'
(Görüntülü) Şehit ateşi Gaziantep'e düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit ateşi Gaziantep'e düştü
Şehit ateşi Gaziantep'e düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Gaziantep'e düştü
Gaziantep’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep’e şehit ateşi düştü
Binlerce üniversite adayı ile Diyarbakır’da buluştu
YEREL HABERLER Binlerce üniversite adayı ile Diyarbakır’da buluştu
Arkeolog Merve'nin intiharına neden olan eserlerin sayımı devam ediyor
YEREL HABERLER Arkeolog Merve'nin intiharına neden olan eserlerin ...
Şahinbey Belediyesinden ödüllü fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesinden ödüllü fotoğraf yarışması
GASKİ‘den kirli kuyu suları uyarısı
YEREL HABERLER GASKİ‘den kirli kuyu suları uyarısı
İntihar eden arkeoloğun çalıştığı müzede sayım sürüyor
YEREL HABERLER İntihar eden arkeoloğun çalıştığı müzede sayım ...
Gençler namağlup şampiyon oldu Futbol akademisi haklı gurur yaşıyor
YEREL HABERLER Gençler namağlup şampiyon oldu Futbol akademisi haklı ...
Ticari araç ile minibüs çarpıştı 2 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araç ile minibüs çarpıştı 2 yaralı
Samet sinemaya gitmek için evden çıktı, bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Samet sinemaya gitmek için evden çıktı, bıçaklanarak ...
El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı Yetim anneler hem öğrendi hem de kazandı
YEREL HABERLER El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı Yetim ...
Gaziantep Emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Gaziantep Emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor
Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı
17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüler
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüler
Anka'dan Gaziantep Polisgücü'ne tam destek
YEREL HABERLER Anka'dan Gaziantep Polisgücü'ne tam destek
ANKA’da sigarayı bırakma günü etkinliği
YEREL HABERLER ANKA’da sigarayı bırakma günü etkinliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X