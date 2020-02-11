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Umre’den dönen öğrenciler ve aileleri Gaziantep protokolü ile bir araya geldi “Eğitime yapılan ...

İHA

Şahinbey Belediyesi'nin 4 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında Umreye gidip dönen 574 öğrenci ve aileleri Gaziantep protokolü ile yemekte bir araya geldi.

Umre’den dönen öğrenciler ve aileleri Gaziantep protokolü ile bir araya geldi “Eğitime yapılan yatırımları destekliyoruz”

Şahinbey Belediyesi'nin 4 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında Umreye gidip dönen 574 öğrenci ve aileleri Gaziantep protokolü ile yemekte bir araya geldi.
Şahinbey Belediyesi tarafından 66 lisede “İyi Müslüman” kitabından yarışmaya girerek başarılı olan 164 öğrenci, ödül olarak umreye gönderilmişti. Geçtiğimiz hafta umreden dönen öğrenciler ve aileleri AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Oğuzeli Belediye Başkanı M.Sait Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve diğer protokol üyeleri ile bir araya geldi.
“Eğitime yapılan yatırımları destekliyoruz”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti hükümetinin eğitim anlamında çok önemli yatırımlar yaptığını belirterek, “Umre ve Hac ziyaretleri büyüklerimizin yıllarca hayalini kuruduğu gitmeyi arzuladığı, gitmek için dua ettiği o topraklara ulaşmak için gözyaşı döktüğü bir yer. Ama bu topraklara ulaşmak insanın kendi elinde değil Allah’ın takdirindedir. O topraklara ulaşmanızda ve Umre ziyareti yapmanız da sizlere vesile olan Valimize, Şahinbey Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve İl Müftülüğümüze çok teşekkür ediyorum. Valiliğimizin ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ projesiyle bizler de hep birlikte okuyoruz. Bu zamana kadar okuduk bundan sonraki yaşamımızda da okuma arzusu içerisindeyiz. Sizler de okuyarak geleceğinize yön vereceksiniz. AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bilim ve teknolojinin yanı sıra mili ve manevi değerler alanında gelişmenizi önemsiyoruz. Bu anlamda çok önemli çalışmalar yapıldı ve yapılma devam ediyor” dedi.
“Bugünkü gençler çok şanslı”
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, gençlerin okuması için onlara bir çok imkanın sağlandığını belirterek, “Cihan onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. O olmasaydı cihan yaratılmazdı. Yürüdüğünde gül kokusu kendisiyle birlikte giderdi. Gittiği her yeri gül kokusu sarardı. Bir gün Hira dağının içindeki bir mağarada, o mağarayı gül kokusu doldurmuşken, Cenabı Allah Cebrail A.S gönderdi ve dinimizin ilk emrini sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimize bildirdi. Bu emir ‘Yaradan Rabbinin adıyla Oku’ idi. Bugünkü gençler çok şanslı. ‘Ben okuyorum Gaziantep Okuyor’ diyen bir Valimiz var. Umre ödüllü kitap okuma yarışması düzenleyip gençlerin okumasına özen gösteren bir belediye başkanımız var. Bu şuurda olan ve bu kampanya ya destek veren Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüz var. Onların kıymetini bilin” ifadelerini kullandı.
“Bu projenin kaybedeni yok”
Gaziantep Valisi Davut Gül, kitap okuma yarışmasında kaybedenin olmadığını belirterek, “Çok güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Bu anlamda kendine iş edinen, gençlerimize yönelik projeler yapan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu projede iki güzelliği bir arada yaşıyoruz. Her ay Şahinbey Belediyesi’nin vermiş olduğu kitapları okumak ve bunlarla ilgili bilgi kazanımı sağlanması iyi bir olay. Ancak bunun yanında Umre ödülü daha kıymetli bir çalışma. Bu çalışma ile birlikte aile yapısı güçlendirilerek gençlerin geleceklerine yön vermesi sağlanıyor. Bunlar sayesinde bağımlılık gibi birçok zararlı etkenlerde ortadan kalkmış oluyor. Bu açıdan bu tür etkinlikleri çoğaltmamız ve destek olmamız gerekiyor. Çocuklara bu şansı verdikleri için ailelere teşekkür ediyorum. Gençlere de bu şansı çok iyi kullandıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
“Yeni yetişen neslin eğitimi bizler için çok önemli”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her ay dağıtılan kitaplarla öğrencilerin okuma alışkanlığı kazandığına dikkati çekerek, "Bu önemli organizasyonda emeği geçen başta sayın Valimize, İl Müftümüze, Milli Eğitim Müdürümüze emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Genç yaşta Kabe’yi ziyaret etmek, Umre’ye gitmek Allah’ın her kuluna nasip olmayacak bir durum. Allah’ın evini, Allah’ın davetlisi olarak ziyaret etmek çok büyük bir şans. Hepinizi yürekten kutluyorum. Bizler sadece vesile olduk. Dinimizin ilk emri oku. Valimizin başlatmış olduğu ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ projesine destek olarak herkesi okumaya teşvik ediyoruz. Her ay ortaokul ve lise öğrencilerimize kitap dağıtıyoruz. Şu ana kadar 4 milyon 700 bin adet kitap dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir protokol imzaladık. Bugüne kadar eğitime vermiş olduğumuz desteklerin yanı sıra yeni desteklerimiz olacak. İstiyoruz ki gençlerimiz daha çok okusun ve ilim sahibi olsun. Öğrencilerimize çok güveniyoruz. Geleceğimiz sizlerin elinde şekillenecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’de en büyük bütçeyi milli eğitime ayırıyor. Ülkemizi çok daha ileri noktalara taşımak için sizlere imkanlar sunuluyor. Okullarımızın sayıları artarken, eğitimin de kalitesi artıyor. Öğrencilere kitap dağıtılıyor. Tüm bunlar sizlerin çok daha iyi bir şekilde yetişmesi için. Sizler de gereğini yapıyorsunuz. Hepinize muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde konuştu.
“Rabbim öğrencilerimizi korusun”
Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Allah’ın sevdiklerini evine çağırdığını belirterek “Şair diyor ki ‘Kabe kime nasip olmuşsa Hüda ona rahmet eder’. O kişi ki evine sevdiğini davet eder. Bu gençleri Cenabı Hak sevmiş ve evine davet etmiş. Onlar hakkın rahmetinden bereketinden nasiplerini aldılar. Nasiplerini alan öğrenci kardeşlerimi muhabbetle, sevgiyle başarı dileklerimle selamlıyorum. Rabbim onları korusun ve muhafaza eylesin” dedi.
“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, gençlerin okudukları kitaplarla ödüllendirildiğini böylece okumaya teşvik edildiğini belirterek, “Şahinbey Belediyemizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin himayelerinde yaptığımız proje çerçevesinde aylık olarak öğrencilerimize okuttuğumuz kitaplarımız var. Bu kitapları okuyan çocuklar birbirinden güzel hediyelerle ödüllendiriliyor. Ancak, bunların içerisinde Bosna Hersek gezisi ve Umre ziyareti benim için çok önemli. Böylesi önemli bir projeye destek olan başta Sayın Valimiz Davut Gül olmak üzere Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, İl Müftülüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Kutlu bir yolculuk”
Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, yapılan projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Dördüncüsünü düzenlemekten şeref duyduğumuz umre ödüllü kitap okuma yarışmasının dördüncüsünde mihmandarlık görevi şahsıma tebliğ edildi. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Defalarca bu topraklara gitmiş bir kardeşinizim. Ama bu yolculuk çok farklıydı. Her yönüyle bu çocuklara umre yolculuğunu hayatları boyunca unutturmayacak bir gayret vardı. Buradan özellikle bu işin gönül mimarı Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Duygularını anlatan öğrenciler ise kutsal toprakları ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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