Suriye sınırına büyük zırhlı araç sevkiyatı

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Şanlıurfa'dan yola çıkan zırhlı araçlar Suriye sınırına gitmek üzere İslahiye bölgesinden geçerek sınıra doğru hareket etti.

Şanlıurfa’daki birliklerdin yola çıkan çoğunluğu ZPT’den oluşan yaklaşık 40 araçlık askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye’den geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Askeri konvoydaki araçların Suriye sınırında bulunan birliklerde bekletilerek ihtiyaç durumunda sınırı geçecekleri öğrenildi. Sevkiyatın bu gece de devam edeceği öğrenildi.

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